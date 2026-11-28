Tháng 11, Netflix ra mắt 8 tập phim The Body thổi một làn gió mới vào dòng phim học đường với phong cách gothic-chic rất riêng. The Body tạo nên cơn sốt bàn luận mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, đạt 88% trên Rotten Tomatoes, đồng thời nhanh chóng vươn lên đứng Top 1 BXH phim được yêu thích nhất trên Netflix toàn cầu.

The Body xoay quanh nhóm nữ sinh đội nhảy có tính cách nổi loạn và thường xuyên gây rắc rối, tại một trường trung học Công giáo năm 2004. Sau sự cố trong lễ kết nạp thành viên vào đội nhảy trong đêm Halloween, họ trải qua nhiều ảo ảnh tiên tri và một loạt sự kiện kỳ lạ ập đến gây chia rẽ tình cảm giữa các thành viên. Series mới của Netflix được khen ngợi về cách khai thác câu chuyện tuổi mới lớn điên rồ và thú vị, gợi cảm, nhưng không hề dung tục. Phim cũng có những màn tái hiện thú vị văn hóa tuổi teen mang đậm màu sắc Y2K.

Tác phẩm được ví như sự kết hợp giữa nét châm biếm học đường của Mean Girls, không khí cổ vũ của Bring It On và yếu tố kinh dị tâm linh rùng rợn kiểu Carrie hay Suspiria. Ngoài yếu tố siêu nhiên, kinh dị, phim còn kết hợp nội dung về đức tin, áp lực đồng trang lứa, khát khao thầm kín và cách các cô gái nhìn nhận chính mình.

Trong đó, nữ chính Elise Zakaria do Sara Boustany để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhất. Mỹ nhân sinh năm 2003 là người gốc Lebanon mang vẻ đẹp bí ẩn quyến rũ đậm chất Trung Đông, cùng nét điên loạn, lười biếng, bất cần rất riêng. Vẻ đẹp phóng khoáng của Sara Boustany khiến mỗi khung hình của cô như phát sáng giữa bầu không khí có phần tối tăm kỳ bí của bộ phim.

Sara Boustany theo học trường trung học John Burroughs và chuyên ngành khoa học hành vi. Cô ra mắt truyền hình với vai Miranda trong loạt phim hài PEN15 của Hulu năm 2019. Bộ phim kể về hai người bạn tuổi teen trải qua những trải nghiệm khó xử ở trường trung học vào đầu những năm 2000. PEN15 gặt hái thành công vang dội về mặt phê bình và sau đó nhận được đề cử giải Emmy, giúp Sara Boustany ghi dấu ấn ngay từ tác phẩm đầu tiên góp mặt. Vai diễn Miranda cũng có những mối quan hệ tuổi teen phức tạp khá tương đồng với Elise Zakaria trong The Body.

Năm 2025, bộ phim độc lập Hello, Beautiful của cô ra mắt và giành được giải Cành Cọ Vàng. Tuy nhiên, đến The Body, Sara Boustany mới chính thức có vai chính trong dự án lớn.

Điều thú vị là ban đầu Sara tới thử vai Anya Butler (sau này thuộc về Kristina Bogic). Tuy nhiên, đạo diễn tuyển vai Jennifer Venditti nhận ra Sara hợp với Elise hơn. Bà đã gọi điện cho nữ diễn viên và chia sẻ suy nghĩ của mình về hướng phát triển nhân vật, đồng thời đưa ra một vài gợi ý diễn xuất và mời cô quay lại thử vai. Sau đó, Sara Boustany nhận ra bản thân yêu thích sự "điên ngầm" của Elise hơn: "Tôi chính là Elise, một trăm phần trăm".

Dàn diễn viên trong phim phải trải qua 8 tuần huấn luyện vũ đạo để chuẩn bị cho vai diễn. Trong quá trình quay phim, Sara Boustany không chỉ nỗ lực diễn xuất theo kịch bản mà còn thường xuyên tham gia vào các cuộc thảo luận về phát triển nhân vật, âm nhạc và vũ đạo. Chính sự tâm huyết này đã giúp cho vai diễn thành công, nổi tiếng ngay sau tuần đầu tiên ra mắt. Mới đây, Sara Boustany còn được mời làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Schön! tháng 11.