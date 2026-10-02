Cô gái dân tộc Nùng hoàn thành ước mơ đại học từ tình yêu thương và nghị lực vượt khó

Từ cô học trò vùng biên đến giảng đường đại học

Mất cha khi mới 5 tuổi, Thúy Mai lớn lên trong sự tảo tần của người mẹ một mình nuôi hai chị em ăn học. Trong những năm học phổ thông, Mai được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đỡ đầu thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Bên cạnh đó, Mai còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - nguyên Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cùng các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đã tiếp thêm động lực để cô tiếp tục con đường học tập.

Thúy Mai trong ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, Mai mong muốn sau này có thể hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

“Vì mình cũng đã là người được sự giúp đỡ của các bác, các cô, các chú biên phòng và các nhà hảo tâm nên mình mong muốn, khi lớn lên rồi cũng sẽ giúp đỡ được cho những người đang khó khăn hơn mình”, Mai chia sẻ.

Năm 2022, Mai trúng tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Rời quê về Hà Nội học tập, cô bắt đầu cuộc sống tự lập, với những trải nghiệm mới, đồng thời đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình học.

Từng mông lung về năng lực của bản thân

Theo Mai, khó khăn của cô trong thời gian học đại học chủ yếu nằm ở giao tiếp và việc chủ động học hỏi từ bạn bè, thầy cô. Truyền thông Đa phương tiện là ngành có nhiều nội dung, trong khi mỗi sinh viên có thể quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như MC, quay chụp, thiết kế đồ họa, hay nghiên cứu học thuật.

Một số bạn trong lớp sớm xác định được lĩnh vực mình yêu thích, còn Mai từng chưa biết bản thân phù hợp với điều gì. “Có những giai đoạn, mình rất mông lung và không biết mình giỏi gì, mình làm được gì. Mình chưa biết cách để học hỏi từ các bạn về những điều đó”, cô nói.

Từ những khó khăn đó, Mai bắt đầu chú ý nhiều hơn đến bản thân và tìm cách trả lời những câu hỏi về năng lực, giá trị của mình. “Để vượt qua điều đó thì mình đã học cách lắng nghe bản thân và thực hành từ những điều gần gũi để trả lời được câu hỏi: Tôi là ai, tôi có năng lực gì, tôi có giá trị gì?”, Mai chia sẻ.

Những trải nghiệm từ hoạt động cộng đồng

Trong những năm đại học, Mai tham gia các hoạt động như hiến máu tình nguyện, phân loại rác thải và thực hiện phóng sự về nghề dạy trẻ tự kỷ. Qua đó, cô có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động hướng đến cộng đồng.

Những trải nghiệm này cũng giúp Mai có thêm suy nghĩ về việc đóng góp cho xã hội. Cô cho rằng, mỗi người có thể bắt đầu từ những việc phù hợp với khả năng của mình.

Từ câu chuyện cá nhân, Mai nhận thấy sự giúp đỡ của người khác có ý nghĩa đối với quá trình học tập và trưởng thành của mình. Vì vậy, cô mong muốn sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Học cách chủ động và trân trọng những điều nhỏ bé

Nhìn lại những năm tháng sinh viên, Mai cho rằng, điều cô học được là biết trân trọng những điều tưởng như tầm thường, đồng thời chủ động hơn trong việc thể hiện bản thân và học hỏi từ người khác.

“Những năm tháng sinh viên để lại cho mình một bài học về trân trọng những điều tưởng như tầm thường và chủ động hơn trong việc thể hiện bản thân và học hỏi từ người khác. Đó là một hành trang và bước đà để giúp mình khi bước vào xã hội sẽ tiếp tục tiến lên và phát triển”, Mai nói.

Thúy Mai mong muốn tiếp tục học hỏi, phát triển năng lực và có cơ hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mai trân trọng sự hy sinh của mẹ, sự quan tâm của gia đình, sự dìu dắt của thầy cô tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cùng sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm. Đây là những điểm tựa giúp cô vượt qua khó khăn, trưởng thành và hoàn thành ước mơ đại học.

Từ những trải nghiệm trong học tập và cuộc sống, Mai nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu rõ giá trị bản thân, không để hoàn cảnh quyết định cách người khác nhìn nhận mình. Bước vào chặng đường mới, cô mong muốn tiếp tục học hỏi, phát triển năng lực, xác định hướng đi phù hợp và từng bước thực hiện những dự định trong tương lai, đồng thời có cơ hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

(Ảnh: NVCC)