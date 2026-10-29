Cô gái cứu bạn giữa dòng lũ dữ, cả hai tử vong thương tâm

Theo The Sun, đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại thành phố Jundiai rạng sáng 25/10 cho thấy 2 cô gái bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Khi một người bất ngờ mất thăng bằng rồi bị ngã, cô gái còn lại lập tức dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của bạn. Tuy nhiên, sức nước quá mạnh khiến nỗ lực của cô gái trẻ thất bại. Khi bước sâu hơn xuống dòng nước để cứu bạn, cô cũng mất thăng bằng.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Newsflash

Ngay sau đó, cả hai bị dòng nước cuồn cuộn kéo đi và cuốn mất. Không ai trong số họ nổi lên mặt nước trở lại. Những người đứng gần đó chỉ có thể tiến về phía dòng nước khi 2 cô gái đã bị cuốn xa.

Hai nạn nhân xấu số là Laura Raianny Pereira da Silva, 16 tuổi và Rhaynny Rodrigues da Silva Barbosa, 19 tuổi. Hai cô gái trẻ đang trên đường trở về nhà sau khi dự một bữa tiệc tại trường đại học thì gặp dòng nước lũ.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trong khu vực đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Lượng mưa ghi nhận tại Jundiai lên tới 79mm.

Rhaynny được cứu tại khu vực bên ngoài lối vào câu lạc bộ và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Sao Vicente de Paulo. Tuy nhiên, cô qua đời lúc 6h20 sáng. Trong khi đó, Laura bị dòng nước cuốn đi khoảng 1,9km. Đến khoảng 9h40 sáng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cô giữa những tảng đá.

Trận lũ cũng làm hư hại một cây cầu và gây sạt lở, sụp đổ một đoạn bờ sông Jundiaí .

Các chuyến tàu giữa Sao Paulo và Jundiai cũng bị đình chỉ trong hơn 4 giờ do điều kiện thời tiết và tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Ban tổ chức sự kiện Paredao Universitario cho biết, họ đang liên lạc với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ họ. Trong thông cáo, đơn vị này bày tỏ đau buồn trước mất mát không gì có thể bù đắp và cho biết toàn bộ đội ngũ tổ chức cùng các đối tác đều thương tiếc trước sự ra đi của 2 cô gái.