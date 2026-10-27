Cô gái cùng 7 người bạn mua nhà hoang ở Nhật Bản

Hilary Tang (thứ hai từ phải sang) và những người bạn đại học mua một ngôi nhà bỏ hoang ở Hiroshima.

Tháng 5 năm ngoái, Hilary Tang tốt nghiệp Đại học Minerva ở San Francisco (Mỹ). Ban đầu, cô dự định làm việc tại một công ty khởi nghiệp ở thành phố này, nhưng sau đó quyết định dành một năm nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chặng đường tiếp theo.

Trong thời gian học đại học, Tang có nhiều bạn bè đến từ Nhật Bản. Một người bạn trong số đó đã gợi ý về ý tưởng mua nhà bỏ hoang tại quốc gia này. “Ở Nhật có những ngôi nhà bỏ hoang như vậy, nhưng chẳng mấy ai thực sự mua”, Tang thuật lại lời người bạn.

Trước đó, Tang chưa từng xem video về loại hình nhà này. Cô chỉ biết mô hình nhà giá 1 euro (khoảng 29.000 đồng) ở Italy và không ngờ Nhật Bản cũng có hình thức tương tự.

Ban đầu, bạn của Tang dự định mua nhà cùng nhóm bạn thời trung học, nhưng kế hoạch sớm đổ bể khi họ rút lui. Sau đó, anh hỏi Tang và những người bạn khác liệu họ có muốn cùng góp tiền mua nhà hay không.

Ý tưởng được đưa ra vào tháng 6. Đến cuối tháng 7, nhóm hoàn tất việc mua nhà và nhận chìa khóa vào ngày 6/8/2025.

Thời gian đầu, họ cố gắng tìm thêm người tham gia, thậm chí mở rộng lời mời ra ngoài trường đại học. Tang cũng hỏi một số người bạn ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng không ai muốn đến một nơi xa lạ ở Nhật Bản để mua nhà vì lo ngại rủi ro.

Trong nhóm 6 người đầu tiên góp tiền mua nhà, có 5 người là bạn học của Tang tại Đại học Minerva. Sau khi cả nhóm bắt đầu cải tạo nhà, hai người bạn khác của người khởi xướng cũng đến thăm. Họ là người Nhật, yêu thích ngôi nhà nên quyết định góp tiền tham gia. Đến nay, nhóm có tổng cộng 8 thành viên.

Tang và các bạn muốn có ngôi nhà ở vùng nông thôn để nghỉ ngơi.

Mua nhà rộng hơn 300 m2

Trước khi quyết định mua nhà, cả nhóm tổ chức cuộc họp để tìm hiểu động lực, mong muốn và kỳ vọng của từng thành viên. Một trong những tiêu chí chung là gần gũi với thiên nhiên. Phần lớn thành viên người Nhật vốn sống tại Tokyo, Osaka hoặc các thành phố lớn khác nên muốn có thêm một ngôi nhà ở vùng nông thôn để nghỉ ngơi.

Khả năng di chuyển thuận tiện, kể cả từ nước ngoài, cũng là yếu tố được cân nhắc. Một thành viên dự định làm việc tại Mỹ, trong khi nhóm còn có người Hàn Quốc. Vì vậy, họ ưu tiên địa điểm có sân bay quốc tế ở gần để mọi người dễ dàng đến thăm.

Ngoài ra, nhóm muốn tìm nơi có thời tiết dễ chịu hơn và ít rủi ro động đất, sóng thần hơn.

Cuối cùng, họ chọn ngôi nhà ở Hiroshima.

Những người bạn của Tang ra ga xe lửa gần nhà chung chơi.

Giá mua ban đầu của căn nhà là 1,8 triệu yen (gần 300 triệu đồng), thấp hơn mức 3 triệu yen được niêm yết trên trang web. Sau khi thương lượng giá và cộng thêm phí môi giới cùng các khoản chi phí khác, tổng số tiền nhóm bỏ ra để mua nhà vào khoảng 2,3 triệu yen (gần 380 triệu đồng).

Ngôi nhà có diện tích khoảng 315 m2, nằm trên khu đất rộng gần 500 m2. Bên trong có 9 phòng kiểu Nhật với sàn trải chiếu tatami và 2 phòng kiểu phương Tây không sử dụng loại chiếu này.

Ban đầu, nhóm dự tính chi không quá 4.000 USD (khoảng 105 triệu đồng) để cải tạo nhà. Tuy nhiên, khi có thêm thành viên góp tiền, ngân sách của họ cũng tăng lên. Dù vậy, tính đến đầu tháng 10, tổng ngân sách dự kiến 20.000 USD (gần 520 triệu đồng) vẫn chưa được sử dụng hết. Riêng phần cải tạo mới tiêu tốn khoảng 1.262 USD (gần 3 triệu đồng).

Mỗi tháng gặp nhau một lần, cân nhắc cho thuê nhà

Trong suốt quá trình sửa sang, các thành viên đều ở lại ngôi nhà. May mắn là tình trạng căn nhà tốt hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Do thời gian gấp rút, nhóm không thể trực tiếp đến xem nhà trước khi mua. Thay vào đó, họ nhờ môi giới quay video giới thiệu để quan sát tình trạng căn nhà từ xa.

Nhóm cũng trò chuyện với hàng xóm để tìm hiểu thêm về lịch sử nơi này. Chủ cũ đã qua đời khoảng 5 năm trước, sau đó căn nhà bị bỏ trống. Theo lời hàng xóm, khi còn sống, ông rất chăm chỉ dọn dẹp và vẫn thường xuyên vệ sinh nhà cửa cho đến những năm cuối đời.

Nhờ vậy, khi nhận nhà, nhóm nhận thấy công trình được bảo quản tốt hơn mong đợi. Họ không cần thay toàn bộ chiếu tatami, xây dựng lại các khu vực xuống cấp hay sửa chữa lớn như từng lo ngại.

Thay vào đó, các thành viên chủ yếu sơn sửa, khắc phục những chiếc rèm và đèn bị hỏng. Họ cũng lắp thêm thiết bị báo cháy và điều hòa không khí. Trước đó, căn nhà chỉ có 1-2 chiếc điều hòa, trong khi mùa hè ở Hiroshima khá nóng còn mùa đông lạnh. Những ngôi nhà bằng gỗ như vậy cũng không có khả năng cách nhiệt tốt.

Những người bạn sắp xếp mỗi tháng gặp nhau một lần ở nhà chung.

Khi nhóm đến đây vào tháng 8, ban đầu chỉ có 5 người. Trong khoảng 3 ngày đầu, bạn bè liên tục ghé thăm, giúp đỡ công việc sửa sang. Thậm chí, phụ huynh của một số người bạn cũng đến góp sức.

Với Tang, đó là một trong những điều đáng nhớ nhất trong trải nghiệm này.

Cô nhận ra mỗi người đều có thế mạnh riêng và có thể đóng góp theo cách khác nhau. Có người giỏi sơn sửa, có người am hiểu nghệ thuật. Một người bạn đã giúp cả nhóm sơn tường phòng tắm, thậm chí muốn vẽ hình núi Phú Sĩ lên đó, dù những người còn lại không ai thực sự biết vẽ.

Một cô gái khác từng thường xuyên tham gia các buổi đấu giá từ khi còn nhỏ nên có kiến thức về tác phẩm nghệ thuật. Cô giúp cả nhóm xem xét những món đồ mà chủ cũ để lại trong nhà.Những đóng góp ấy giúp việc cải tạo không chỉ là công việc chung mà còn trở thành dịp để các thành viên hiểu nhau hơn.

Trong tương lai, nhóm cân nhắc cho thuê nhà qua Airbnb để tìm hiểu cách vận hành mô hình lưu trú ngắn hạn. Tang hy vọng khoản thu này có thể bù đắp ít nhất chi phí duy trì căn nhà mỗi năm.

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của cả nhóm vẫn là có không gian để gặp gỡ và nghỉ ngơi cùng nhau.

Mỗi tháng, họ cố gắng trở về đây một lần và đến nay vẫn duy trì đều đặn thói quen này. Mục tiêu ban đầu của nhóm không phải kiếm lời từ bất động sản, mà là tạo ra một nơi mọi người luôn có thể quay về khi cuộc sống trở nên quá sức.

Với Tang và những người bạn, ngôi nhà ở Hiroshima không đơn thuần là một khoản đầu tư, mà là không gian chung được xây dựng và gìn giữ bởi cả nhóm.