Cô gái có biểu hiện bất thường rời nhà từ Đồng Nai lên Lạng Sơn được công an đưa về nhà an toàn

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của gia đình và thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích cô gái tên là Đoàn Thị L. X. (SN 1995, trú tại Tp.Đồng Nai) có biểu hiện bất thường đã tự vẫy xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn.

Hình ảnh camera an ninh người dân cung cấp về việc chị X. lên xe khách đi từ Đồng Nai lên Lạng Sơn. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định chị X. thông qua mạng xã hội quen biết với một người đàn ông ở Lạng Sơn. Người này bày tỏ tình cảm với X. qua mạng xã hội và hứa hẹn sẽ tìm việc cho X., cùng nhau đi làm, chung sống, vì thế X. đã tin tưởng và bỏ nhà đi xe khách lên Lạng Sơn.

Trước tình huống cấp bách, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, xác định được chị X. tại Tp.Hải Phòng và trong ngày đã đưa về trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, ổn định tinh thần và liên hệ gia đình đến đón.

Công an tỉnh Lạng Sơn tặng quà, hỗ trợ chi phí đi lại cho chị X. và gia đình. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và chi phí đi lại với số tiền 5 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình đón chị X. trở về nhà an toàn.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thận trọng trước những lời hứa hẹn về tình cảm, việc làm để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.