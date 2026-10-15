Cô gái cao 2,18 m qua đời để lại con trai chưa đầy một tuổi, lời nhắn cuối của bạn trai gây nghẹn lòng

Sự ra đi đột ngột của Xiaoyue, nữ influencer nổi tiếng với chiều cao 2,18 m, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Qua đời ở tuổi 26 sau thời gian đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cô gái để lại bạn trai và con trai nhỏ chưa đầy một tuổi.

Xiaoyue, tên thật là Yang Mouyue, qua đời vào rạng sáng thứ Bảy tại nhà riêng ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thông tin được bạn trai cô, Zihao, xác nhận. Sự ra đi của nữ influencer khiến gia đình, bạn bè và những người từng theo dõi hành trình của cặp đôi trên mạng xã hội bàng hoàng.

Trước đó, Xiaoyue được các bác sĩ chẩn đoán mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm khối u tuyến yên, u màng não, tiểu đường thứ phát và suy thận. Những vấn đề sức khỏe này khiến tình trạng của cô trở nên phức tạp, trong khi kế hoạch phẫu thuật phải trì hoãn để ổn định đường huyết.

Theo chia sẻ của Zihao, anh từng tin rằng bạn gái có thể vượt qua bệnh tật sau khi được phẫu thuật. Anh cho biết ban đầu, các bác sĩ thông báo đây là tình trạng có thể xử lý bằng một ca phẫu thuật ít xâm lấn để loại bỏ khối u trong đầu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ căn bệnh này lại có thể cướp đi mạng sống của một người", Zihao đau đớn chia sẻ.

Bạn trai Xiaoyue cho biết anh nghĩ rằng chỉ cần đường huyết của cô giảm xuống mức ổn định, các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian chờ đợi, anh đưa cô về vùng nông thôn nghỉ ngơi, hy vọng sức khỏe của bạn gái sẽ dần cải thiện.

Tuy nhiên, tình trạng của Xiaoyue bất ngờ chuyển biến xấu trước khi ca phẫu thuật được thực hiện. Nữ influencer qua đời, để lại nỗi đau lớn cho người thân và bạn bè.

Bi kịch càng khiến nhiều người xót xa khi Xiaoyue và Zihao vừa chào đón con trai đầu lòng vào năm trước. Thời điểm nữ influencer qua đời, em bé vẫn chưa tròn một tuổi. Gia đình nhỏ từng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội, nhưng giờ đây, Zihao phải đối diện với mất mát quá lớn khi vừa mất đi người bạn đời, vừa phải chăm sóc con trai còn thơ dại.

Xiaoyue và Zihao được nhiều người biết đến nhờ sự chênh lệch chiều cao đặc biệt. Trong khi Xiaoyue cao khoảng 2,18 m, Zihao chỉ cao khoảng 1,68 m. Khoảng cách chiều cao lên tới 50 cm khiến cặp đôi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ yêu mến và gọi là cặp đôi có sự chênh lệch chiều cao đáng yêu.

Trong khoảng bốn năm bên nhau, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, qua đó thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Xiaoyue có khoảng 84.000 người theo dõi, trong khi tài khoản của Zihao sở hữu gần 140.000 người hâm mộ.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Xiaoyue còn được những người quen nhớ đến như một cô gái dịu dàng, vui vẻ. Dù đôi khi phải đối mặt với những bình luận thiếu thiện chí về ngoại hình, cô vẫn được nhận xét là người không dễ bị những lời nói tiêu cực làm ảnh hưởng.

Chính vì vậy, thông tin cô qua đời ở tuổi 26 khiến nhiều người từng theo dõi cặp đôi không khỏi tiếc thương. Những hình ảnh về cuộc sống gia đình của họ giờ đây càng trở nên đặc biệt khi nhìn lại, bởi đó là những khoảnh khắc bình dị mà cả hai từng cùng nhau vun đắp.

Sau khi Xiaoyue qua đời, Zihao đăng tải lời cáo phó để thông báo về sự ra đi của bạn gái. Theo thông tin được chia sẻ, gia đình quyết định tổ chức tang lễ riêng tư, không tổ chức lễ tưởng niệm công khai, nhằm tôn trọng mong muốn của người đã khuất về một buổi tiễn biệt giản dị.

Trong lời nhắn cuối cùng dành cho Xiaoyue, Zihao viết: "Mong rằng ở thiên đường sẽ không còn đau đớn". Lời tiễn biệt ngắn ngủi nhưng chất chứa nỗi đau của người ở lại. Sau những hy vọng về việc điều trị và một tương lai gia đình có thể tiếp tục bên nhau, Zihao giờ đây phải học cách chấp nhận sự thật rằng người mình yêu đã ra đi.

Theo nguồn tin địa phương được truyền thông dẫn lại, một nhà tang lễ xác nhận một phụ nữ 26 tuổi có cùng họ với Xiaoyue đã được hỏa táng trong ngày. Các cơ quan chức năng địa phương cũng xác nhận giấy chứng tử đã được cấp.

Sự ra đi của Xiaoyue không chỉ để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của Zihao mà còn khiến nhiều người thương cảm cho cậu bé chưa đầy một tuổi đã mất mẹ. Câu chuyện của cặp đôi từng được yêu mến vì sự khác biệt về ngoại hình giờ đây khép lại trong nỗi buồn, nhắc nhở những người theo dõi họ về sự mong manh của cuộc sống và giá trị của những khoảnh khắc bình yên bên người thân.