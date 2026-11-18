Andrea Snyder từng trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng khi thường xuyên bị trêu chọc vì chiều cao vượt trội.

Trong khi đó, Corey Snyder, người sau này trở thành chồng cô, cũng chịu những lời nhận xét về ngoại hình vì vóc dáng thấp bé. Tuy nhiên, sự khác biệt chiều cao 25 cm không trở thành rào cản mà ngược lại còn góp phần vun đắp tình yêu của họ.

Nhớ lại thời đi học, Andrea cho biết cô từng cao hơn cậu bé cao nhất trong đội bóng rổ của trường trung học cơ sở khoảng 30 cm. Khi bước vào năm đầu trung học phổ thông, cô đã cao 1,85 m, chỉ thấp hơn khoảng 2,5 cm so với chiều cao khi trưởng thành.

Vì ngoại hình nổi bật, Andrea thường xuyên được khuyên nên tìm một người bạn trai cao hơn mình. Vốn là người nhút nhát và thiếu tự tin, cô càng cảm thấy mặc cảm trước những lời nhận xét và sự chú ý của mọi người.

Ở chiều ngược lại, Corey cũng từng trải qua những năm tháng tương tự. Với chiều cao khoảng 1,63 m, anh đã quen với việc bị trêu chọc vì thấp hơn người khác.

Khi đứng cạnh nhau, Andrea và Corey tạo nên hình ảnh khá đặc biệt với khoảng cách chiều cao khoảng 25 cm.

Điều đáng nói, đây lại chính là đặc điểm ngoại hình từng khiến cả hai thiếu tự tin. Tuy nhiên, chia sẻ với PEOPLE, cặp đôi cho biết tình yêu đã giúp họ vượt qua những mặc cảm và thêm trân trọng sự khác biệt của đối phương.

Cuộc gặp gỡ tình cờ cách đây 18 năm

Andrea và Corey gặp nhau lần đầu cách đây 18 năm, trong một tình huống khá bất ngờ.

Thời điểm đó, Andrea đang trong quá trình ly hôn người chồng đầu tiên, một mình nuôi hai con nhỏ và điều hành dịch vụ trông trẻ tại nhà.

Hôm ấy, cô búi tóc khá lộn xộn, không trang điểm và đang bế một đứa trẻ bên hông thì nghe tiếng gõ cửa. Đó là thời điểm cô nhận đơn hàng thực phẩm được giao định kỳ hai tuần một lần.

Người giao hàng quen thuộc xuất hiện cùng Corey, người đang được hướng dẫn làm quen với tuyến giao hàng mới.

Corey kể với PEOPLE rằng ngay lần đầu nhìn thấy Andrea, anh đã bị cô thu hút. Anh thậm chí đứng nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Andrea cũng có ấn tượng tốt về Corey ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nhớ lại khi mở cửa và nhìn thấy anh, suy nghĩ đầu tiên của mình là: “Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!”. Theo Andrea, giữa hai người dường như lập tức xuất hiện sự đồng điệu.

Sau cuộc gặp, Corey bị người hướng dẫn nhắc nhở vì hành động ngắm nhìn khách hàng quá chăm chú. Trong khi đó, Andrea nhanh chóng gọi điện cho bạn thân để kể về anh chàng giao hàng mới gặp. Tuy nhiên, cô cũng không quên nhắc rằng anh “thực sự khá thấp”.

Andrea giải thích, điều đó không có nghĩa cô không quan tâm đến Corey vì chiều cao của anh. Thực chất, cô chỉ đang ý thức về sự chênh lệch chiều cao và những mặc cảm ngoại hình của chính mình.

Vài tuần sau, Corey chính thức phụ trách tuyến giao hàng và tiếp tục đến nhà Andrea. Qua mỗi lần gặp gỡ, cả hai có thêm cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau. Cuối cùng, Corey chủ động đưa số điện thoại cho cô.

Sau vài tháng, cả hai quyết định gặp nhau và dành thời gian bên ngoài những lần giao hàng thường lệ. Tình cảm ngày càng sâu đậm. Họ hẹn hò suốt 4 năm trước khi kết hôn và sau đó có thêm một người con chung.

Từ mặc cảm chiều cao đến tự tin thể hiện tình yêu

Theo thời gian, mối quan hệ của Andrea và Corey có nhiều thay đổi, không chỉ trong cách họ yêu thương nhau mà còn ở cách mỗi người nhìn nhận ngoại hình của bản thân.

Andrea cho biết, từng có thời điểm cô ngại thể hiện tình cảm với chồng ở nơi công cộng vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ bên nhau, cô đã thoải mái nắm tay Corey khi đi ngoài phố hoặc chụp những bức ảnh thể hiện rõ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người.

Andrea thậm chí còn lập tài khoản Instagram để chia sẻ chuyện tình yêu của hai vợ chồng với hàng nghìn người theo dõi.

Dù vậy, mỗi khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng, cặp đôi vẫn nhận được không ít bình luận. Một số người nhận xét họ là một đôi “trông thật buồn cười”, dường như không nhận ra những lời nói đó có thể khiến người khác cảm thấy bị phán xét.

Andrea cho biết, đôi khi cô chỉ biết đáp lại rằng đối phương vừa chế giễu hai vợ chồng mình. Trên mạng xã hội, những bình luận tiêu cực thậm chí còn nhiều hơn do người dùng có thể ẩn danh. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có thể bật cười trước những lời nhận xét như vậy.

Andrea và Corey cho rằng, chính tình yêu đã giúp mỗi người học cách chấp nhận chiều cao, đồng thời cảm thấy thoải mái và tự tin hơn với ngoại hình của mình.

Andrea cũng chia sẻ cô có cảm xúc tương tự. Trước đây, cô chưa bao giờ đi giày cao gót vì không muốn khiến bản thân trông cao hơn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một đôi giày cao gót, Corey đã khuyến khích vợ thử mang. Khi Andrea làm theo, anh hoàn toàn bị cô chinh phục.

Andrea xúc động chia sẻ: “Có thể anh ấy không cao về vóc dáng, nhưng trái tim và tình yêu anh dành cho tôi thì chẳng hề nhỏ bé”.