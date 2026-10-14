Cô gái Canada bán xe, nghỉ việc để sang Việt Nam với cầu thủ Việt kiều

Năm 2022, Tori Lake (sinh năm 1998, Canada) lần đầu gặp gỡ Pierre Lamothe - cầu thủ mang một nửa dòng máu Việt - tại thành phố Halifax. Khi đó, Pierre đang thi đấu cho Halifax Wanderers, một đội bóng thuộc Giải bóng đá Ngoại hạng Canada, còn Tori làm việc cho quán bar là nhà tài trợ của đội, cũng là nơi các cầu thủ thường đến ăn mừng sau trận thắng.

Trong khi Tori dần quen mặt Pierre qua những lần anh ghé quán, nam tiền vệ cũng bắt đầu để ý nữ nhân viên thường tới sân theo dõi các trận đấu của đội. Cả hai theo dõi nhau trên mạng xã hội, rồi Pierre là người bắt chuyện trước. Hai người trò chuyện trong vài tuần trước khi Pierre ngỏ lời hẹn hò.

Ngày nhận lời làm bạn gái chàng cầu thủ, cô gái tốt nghiệp ngành Tâm lý học (Đại học Acadia) chưa nghĩ quá xa về mối quan hệ. Cô cũng không ngờ chuyện tình này sẽ mở ra cánh cửa đưa cô đến sinh sống ở Việt Nam - quốc gia cách quê hương hơn 10.000 km.

Tori và Pierre trong chuyến du lịch Hội An.

"First date" ở quán phở và quyết định tới Việt Nam sống

Khi biết Pierre là người gốc Việt, Tori đề xuất ăn phở trong buổi hẹn hò đầu tiên. Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ và gần như ngay lập tức, cô cảm nhận được sự kết nối giữa hai người.

"Cảm giác ấy không dễ xuất hiện, nên tôi biết mình có thể cho mối quan hệ này cơ hội phát triển", cô kể với Tri Thức - Znews.

Sau khi hợp đồng của Pierre với Halifax Wanderers kết thúc, anh chuyển đến British Columbia để thi đấu cho Pacific FC, một đội bóng khác thuộc Giải bóng đá Ngoại hạng Canada. Trong mùa giải cuối cùng tại Pacific FC, anh được cho Quảng Nam FC mượn để thi đấu tại Việt Nam. Thời gian này, Tori cũng làm tiếp viên hàng không theo mùa cho hãng Sunwing Airlines.

Khi ấy, cặp đôi đã yêu xa khoảng một năm. Dù cả hai cố gắng duy trì mối quan hệ, mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tháng 10/2023, Tori lần đầu tới Việt Nam thăm người yêu và nhanh chóng phải lòng mảnh đất hình chữ S. Sau một mùa giải thành công cùng Quảng Nam FC, Pierre cũng được CLB Hà Nội chiêu mộ, trước mắt thi đấu tới hết mùa giải 2024/25.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2022 khi Pierre còn thi đấu ở Canada.

Tháng 5/2024, ngay khi mùa làm việc tại Sunwing Airlines kết thúc, Tori đặt vé trở lại Việt Nam. Đây cũng là lúc cả hai bắt đầu thực sự suy nghĩ về tương lai bên nhau.

Cuối cùng, cô gái Canada quyết định nghỉ các công việc đang làm, bán xe hơi, trả căn hộ thuê và bắt đầu cuộc sống mới ở Hà Nội với khoảng 10.000 CAD (khoảng 180 triệu đồng) tiền dành dụm. Cặp đôi nhận ra đã quá mệt mỏi với việc yêu xa.

"Đây không phải quyết định quá khó khăn, bởi tôi biết đó là cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời. Gia đình và bạn bè cũng hoàn toàn ủng hộ. Tôi thực sự muốn ở bên để hỗ trợ Pierre", Tori nói.

Trước khi đến Việt Nam, nàng WAG băn khoăn liệu mình có đủ mạnh mẽ để rời xa cuộc sống cũ, vượt qua nỗi nhớ nhà, giao tiếp và kết bạn ở một đất nước cách quê hương nửa vòng Trái Đất. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những nỗi lo ấy dần vơi đi.

Cảm thấy an toàn ở Việt Nam

Những ngày đầu ở Việt Nam, Tori bất ngờ trước lượng xe máy trên đường và nhịp sống sôi động. Nhiều hàng quán mở cửa đến khuya, mang đến đủ lựa chọn cho một người mê ăn uống như cô. Tori ví đó là “thiên đường”.

Cô cũng thấy việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh dễ dàng hơn. Theo Tori, rau củ, trái cây ở Việt Nam tươi ngon, đa dạng và có giá phải chăng, trong khi ở Canada, cô phải chi nhiều tiền hơn cho lối sống này. Từ khi chuyển đến đây, cô cảm nhận sức khỏe thể chất và tinh thần đều cải thiện.

Tori đưa mẹ đến Việt Nam du lịch hồi tháng 9 vừa qua.

“Kể từ khi sống ở đây, tôi chưa có khoảnh khắc nào thực sự cảm thấy không an toàn. Đó là điều tôi rất trân trọng khi sống tại Việt Nam”, cô chia sẻ.

Sự thân thiện của người Việt cũng giúp Tori nhanh chóng thích nghi. Cô cảm nhận những người xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Dù vậy, chênh lệch múi giờ khiến cô khó sắp xếp thời gian trò chuyện với gia đình. Pierre lại bận tập luyện cùng đội bóng, thường đến 20-21h mới trở về, nên Tori phải làm quen với việc dành nhiều thời gian một mình.

“Tôi cần một thời gian để thích nghi, nhưng nghĩ rằng mình đang dần học cách tận hưởng khoảng thời gian riêng. Tôi nhận ra rằng cảm thấy thoải mái khi ở một mình là một kỹ năng quý giá, và tôi biết ơn vì trải nghiệm này đã giúp mình học được điều đó”, cô nói.

Hiện, Tori không có công việc toàn thời gian cố định. Cô hợp tác với một công ty sản xuất video UGC, dạng nội dung do người dùng tạo ra để quảng bá thương hiệu. Một số video du lịch của cô cũng thu hút sự chú ý và lời mời hợp tác từ các doanh nghiệp Việt Nam.

Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam.

Chi phí sinh hoạt là một điểm khác biệt đáng kể. Khi ở Canada, Tori chi khoảng 3.000 CAD (54 triệu đồng) mỗi tháng cho tiền thuê nhà, bảo hiểm ôtô, điện nước và thực phẩm, chưa tính các bữa ăn ngoài. Với cùng số tiền, cô cho biết mình và bạn trai có thể sống thoải mái tại Việt Nam.

Hai người hiện thuê căn hộ giá 20 triệu đồng/tháng. Mỗi tuần, họ mua thực phẩm hai lần, chi khoảng 1,5-2 triệu đồng mỗi lần.

Tháng 6 vừa qua, Pierre cầu hôn Tori. Cả hai chưa biết sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu hay Pierre có tiếp tục chơi bóng ở đây hay không. Với Tori, những điều chưa biết cũng góp phần khiến hành trình chung trở nên thú vị.

“Tôi chỉ biết rằng, miễn là chúng tôi ở bên nhau, tôi tin cuộc sống sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chờ xem tương lai mang đến những điều gì”, cô chia sẻ.

Mai An