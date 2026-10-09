Cô gái Ca Dong theo đuổi đam mê bóng chuyền

Hồ Thị Kim Dung nhận giải nữ vận động viên xuất sắc nhất tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Quả ngọt của sự kiên trì

Sinh năm 2003 tại xã Trà Tân, Kim Dung đam mê thể thao từ nhỏ. Năm học cấp hai, trong một lần chứng kiến anh chị trong trường chơi bóng chuyền, Dung tò mò xin chơi thử và bén duyên với trái bóng tròn. Từ sân chơi ở trường, tài năng của cô gái Ca Dong dần bộc lộ, được tuyển chọn vào đội tuyển bóng chuyền địa phương và tham gia tranh tài tại các giải đấu do huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam (trước đây) tổ chức. Nhớ lại những ngày đầu chơi bóng chuyền, Kim Dung chia sẻ: “Tôi biết ơn vì may mắn tiếp xúc với bóng chuyền từ sớm. Càng chơi, niềm đam mê bóng chuyền trong tôi càng lớn. Trên sân bóng, tôi được gặp gỡ, giao lưu cùng những người bạn và thoải mái thể hiện đam mê”.

Năm 2021, chị thi đậu vào ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, các kỹ năng chơi bóng chuyền của Dung dần cải thiện. Hai năm sau, vận động viên tài năng này được chọn vào đội tuyển bóng chuyền nữ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng tham gia thi đấu và giành chức vô địch Giải bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc.

Mới đây, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026, trong vai trò đội trưởng, Dung tiếp tục đóng góp tích cực vào thành tích bảo vệ chức vô địch của đội bóng chuyền nữ nhà trường. Tại giải đấu, chị thể hiện vai trò người đội trưởng mẫu mực dẫn dắt lối chơi, thi đấu ở nhiều vị trí từ phòng thủ đến tấn công. Màn thể hiện của Dung giúp chị được chọn là vận động viên nữ xuất sắc nhất giải.

Theo Huấn luyện viên trưởng Lê Huy Hà, giảng viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Dung là một trong những tài năng bóng chuyền của trường. Đồng hành từ những ngày đầu, ông chứng kiến quá trình trưởng thành của học trò. “Ở Dung, tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng luôn được thể hiện. Đây là yếu tố quan trọng để em gặt hái những thành công như ngày hôm nay.

Hồ Thị Kim Dung tích cực tham dự giải bóng chuyền phong trào và giành nhiều thành tích ấn tượng. Ảnh: NVCC

Lan tỏa đam mê

Nhiều năm chơi bóng chuyền, Dung nhận ra ý nghĩa trong việc rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức mạnh cơ bắp, sự dẻo dai. Do đó, mong muốn của chị là giới thiệu và lan tỏa đam mê bóng chuyền đến gần hơn với cộng đồng. Ngoài sân chơi toàn quốc dành cho sinh viên, Dung tích cực hưởng ứng và tham gia các giải đấu phong trào trên địa bàn Đà Nẵng. Hình ảnh cô gái xinh xắn, đầy mạnh mẽ trong những cú đập ghi điểm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng những người đam mê bóng chuyền thành phố.

Ngoài ra, hiện Dung mở lớp bóng chuyền cộng đồng dành cho người chơi ở nhiều độ tuổi khác nhau. Mở cửa các ngày trong tuần tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (phường Thanh Khê), lớp bóng chuyền của Dung luôn mang đến không khí tập luyện sôi nổi, hào hứng. Từ cơ bản đến nâng cao, mỗi học viên trải qua lộ trình rõ ràng để hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng chuyền theo thời gian. Để lớp học đi vào chuyên nghiệp và đáp ứng tốt nhu cầu của học viên, Dung mời thêm cộng sự hỗ trợ đứng lớp.

“Tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, niềm đam mê bóng chuyền của tôi được chắp cánh và giành được những kết quả đáng tự hào. Do đó, cũng từ đây, tôi muốn lan tỏa đam mê đến cộng đồng, để nhiều người được tập luyện bóng chuyền trong môi trường chuyên nghiệp. Lớp bóng chuyền luôn mở cửa chào đón các học viên. Trong tương lai, tôi nỗ lực hoàn thành chương trình học tập tại trường, trở thành cô giáo để tiếp tục chia sẻ đam mê bóng chuyền cho học trò”, Dung thổ lộ.