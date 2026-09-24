Cô gái bỏ phố về quê, chi 500 triệu xây nhà sống một mình

Năm 2023, trong một buổi cà phê với bạn, Đặng Giang (sinh năm 1993) nói vu vơ: "Tôi muốn về quê quá". Một người quen cười và nói: "Nếu không có 2 tỷ trong tài khoản thì đừng nghĩ đến chuyện về quê".

Thời điểm đó, 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm với Giang là con số xa vời, bởi công việc trong lĩnh vực truyền thông ở Hà Nội không đem lại thu nhập quá cao. Nhưng mong muốn bỏ phố về quê sống của cô vẫn chưa từng bị gạt đi.

Hai năm sau đó, ngồi trong căn nhà vừa hoàn thiện ở thành phố Bắc Ninh, Giang ngập tràn hạnh phúc và háo hức với cuộc sống một mình. Cô vẫn chưa có đủ 2 tỷ đồng, nhưng đã xoay xở được để hiện thực hóa ước mơ.

Về quê chữa lành

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đặng Giang quyết định ở lại Hà Nội làm việc. Trong nhiều năm, nhịp sống của cô như nhiều nhân viên văn phòng khác: ngày đi làm, tối muộn trở về phòng trọ, ăn uống nghỉ ngơi nạp năng lượng cho ngày tiếp theo.

"Có những ngày nằm trên chiếc giường trong phòng trọ, tôi mơ về một căn nhà cấp 4 ở quê, có khoảng sân nhỏ trồng hoa, nuôi gà, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi", cô nói với Tri Thức - Znews.

Năm 2024, Giang bắt đầu nghiêm túc nghĩ về việc sẽ rời thủ đô. Không hẳn có lý do gì đặc biệt, chỉ là khi đó, cô bị căng thẳng kéo dài, hay mất ngủ, sức khỏe giảm sút. Cô muốn nghỉ việc và đi đâu đó, bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế, cô từng bước lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc chuyển hẳn về quê.

Giang về Bắc Ninh, xây nhà trên mảnh đất có sẵn của gia đình.

Thay vì về phường Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) sống với người thân, Giang muốn chuyển đến sống thử ở Bắc Ninh, quê gốc của cô và có mảnh đất bỏ không nhiều năm của gia đình. Ở đây vị trí đẹp, trong khu dân cư, gần bệnh viện, chợ song vẫn trong ngõ yên bình, không còi xe, khói bụi, phù hợp với mong muốn của cô. Trong khu vực cũng có nhiều họ hàng sinh sống, cô có thể qua lại thăm hỏi, gần gũi.

Khi chia sẻ về ý định, Giang không nhận được sự ủng hộ. Bố cô lo lắng, sợ con gái về quê không kiếm được việc làm. Nhưng sau những lần chia sẻ, trình bày kế hoạch của cô, gia đình cũng đồng ý và hỗ trợ cô nhiều trong hành trình bỏ phố.

Để không rơi vào cảnh chật vật khi rời Hà Nội, Giang chuẩn bị tài chính đủ để sinh hoạt trong 6 tháng nếu không có việc làm; chuẩn bị tâm lý làm quen với môi trường mới, con người mới; chuẩn bị sẽ làm việc tay chân thay vì ngồi văn phòng mát lạnh; chuẩn bị tâm lý về việc ở quê sẽ không thể tìm được công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn.

Về tài chính, cô có một khoản tiết kiệm sau những năm ở Hà Nội. Cô dùng nó để xây nhà, khoản còn thiếu vay mượn thêm anh chị em trong nhà.

Xây dựng tổ ấm trong mơ

Trước khi Giang về sống, mảnh đất rộng 180 m2 của gia đình đã bỏ hoang 30 năm. Cô xây mới hoàn toàn một căn nhà cấp 4, chủ yếu theo sở thích cá nhân, không theo quy chuẩn nào. Ngoài tiện ích cơ bản, cô dành ra khoảng phía trước để làm khu vườn nhỏ trồng rau và hoa.

Cuối năm 2024, Giang bắt tay vào quá trình xây dựng căn nhà mơ ước. Cô nhanh chóng đối mặt khó khăn khi thời điểm gần Tết, thợ ở quê bận nhiều công trình, không muốn nhận các dự án nhỏ. Những ngày loay hoay một mình từng khiến cô nản chí, song may mắn mọi thứ sau đó suôn sẻ hơn có đơn vị nhận thi công.

Căn nhà của Giang hoàn thiện với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Vì vẫn chưa chính thức nghỉ việc, Giang dành những ngày cuối tuần chạy xe máy về để kiểm tra công trình, có hôm bỏ cả ăn trưa, đến cuối ngày về lại Hà Nội.

Chuyện đau đầu kế tiếp và chi phí xây dựng vượt dự tính. Khi tham khảo trên mạng, Giang thấy nhiều người xây nhà cấp 4 chỉ tốn khoảng 100-200 triệu đồng. Nhưng khi bắt tay vào làm, cô mới biết có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí như tiền công thợ, giá vật liệu theo thời điểm và các nhu cầu khác của bản thân. Cuối cùng, tổng chi phí hoàn thiện nhà là 500 triệu đồng.

"Nhưng cuối cùng, nhìn căn nhà trong mơ bước ra đời thực, tôi thấy mọi khó khăn, và cả khoản nợ, đều xứng đáng", cô bày tỏ.

Ngôi nhà có nhiều khoảng sân vườn để Giang trồng rau, hoa.

Tháng 3/2025, nữ nhân viên văn phòng chính thức nghỉ việc, chuyển về quê. Ngày đầu tiên dọn vào căn nhà mới, cô nhớ như in trời có mưa nhẹ, trên xe là chiếc vali đồ cuối cùng cô tự chở. Trong lòng cô là cảm giác háo hức, mong chờ và vui vẻ vì được sống trong căn nhà của riêng mình, song không tránh khỏi chút trống rỗng khi rời mảnh đất gắn bó hơn 10 năm.

Hơn một năm bỏ phố về quê, cuộc sống của Giang giờ bình yên, không stress nơi công sở. Ban ngày, cô vẫn làm việc, nhưng là ở bất cứ góc nào mình thích trong nhà thay vì tòa văn phòng nào đó. Cô chấp nhận thu nhập giảm đi nhiều khi làm cộng tác từ xa, song vẫn đủ chi tiêu và dành ra một khoản nhỏ trả nợ xây nhà.

Hiện, một ngày ở tuổi 33 của Giang đều là sáng dậy ra vườn ngắm cây cối, cầm theo điện thoại chụp vài bông hoa rồi dành vài tiếng làm việc. Chiều, cô làm vườn, có thể là nhổ cỏ, cắt tỉa cây cối, thu hoạch rau củ trong vườn nấu ăn. Tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi, nghe audio hoặc trò chuyện với bạn bè, người thân.

Giang hiện vừa làm online, vừa tận hưởng cuộc sống một mình ở quê.

Nhưng nhờ sự "nhàm chán" đó, từ khi rời Hà Nội, Giang cảm nhận sức khỏe bản thân cải thiện, không còn áp lực và mệt mỏi, giấc ngủ cũng tốt hơn. Cô có không gian của riêng mình, sống không tiếng còi xe, tắc đường, không nhiều khói bụi. Điều cô nhớ về thành phố có lẽ là các tiện ích, môi trường làm việc, đồng nghiệp, bạn bè, vì ở quê cuộc sống cô đơn giản, ít cơ hội gặp gỡ hơn.

"Tôi chưa từng hối hận về quyết định rời Hà Nội về quê, ít nhất là đến thời điểm hiện tại", cô khẳng định.

Cô gái sinh năm 1993 cũng hài lòng với cuộc sống độc thân đang có, chưa tính đến chuyện kết hôn trong tương lai gần. Cô bày tỏ bản thân cảm thấy may mắn khi về phía gia đình, mọi người hiểu và tôn trọng quyết định của cô, không tạo áp lực.

"Bản thân tôi thích cuộc sống như hiện tại, tôi nghĩ hạnh phúc nhất là biết mình muốn gì và biết đủ", cô chia sẻ.

Mai An