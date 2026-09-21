Cô gái bị xe buýt cán qua tay trên đường Phạm Hùng

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h50 sáng 21/9 trên đường Phạm Hùng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) giữa xe máy điện với xe buýt khiến một cô gái bị thương.

Thời điểm trên, xe buýt BKS 29B-192.XX do tài xế N.T.A (SN 1980) điều khiển đang lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch. Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) thì xảy ra va chạm với xe máy điện do chị D.N.Y (SN 2005) điều khiển đang di chuyển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, chị Y bị xe buýt cán qua tay trái dẫn đến thương tích nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 6 đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an phường tổ chức khám nghiệm.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe buýt N.T.A không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.