Cô gái bị xe buýt cán qua cánh tay ở Hà Nội, CSGT rà soát camera tìm nguyên nhân

Chiều 21/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát camera, thu thập lời khai của nhân chứng để giải quyết vụ tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng (Hà Nội).

Theo đó, khoảng 9h50 cùng ngày, ông Nguyễn T.A. (SN 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô buýt mang BKS 29B-192.XX, lưu thông trên đường Phạm Hùng (hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch).

Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy), ô tô va chạm với xe máy điện mang BKS 29MĐ2-330.XX do chị D.N.Y. (SN 2005, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Đình Hiếu

Sau cú va chạm, chị Y. bị xe buýt cán qua tay dẫn đến chấn thương phần mềm, dập nát mặt trong cánh tay trái, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Đồng thời, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe ô tô buýt nhưng không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân sơ bộ được cảnh sát nhận định do chị Y. điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ và tay lái, dẫn đến xảy ra tai nạn.

Đội CSGT đường bộ số 6 đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.