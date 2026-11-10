Cô gái bị khởi tố vì điều khiển xe mô tô gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong

Không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người, Võ Thị Văn Cúc bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h30 ngày 17/9/2026, dù không có giấy phép lái xe, Vũ Thị Văn Cúc vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng.

Khi đến thôn Sơn Bình, xã Kỳ Thượng, do không chú ý quan sát, Cúc điều khiển xe mô tô va chạm với bà N.T.Q (SN 1972, trú tại xã Kỳ Thượng) đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến bà Q. tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Văn Cúc về tội danh trên, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.