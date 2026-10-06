Cô gái bị kẻ đeo mặt nạ cưỡng hiếp hơn 5 giờ, sốc khi biết danh tính kẻ xấu sau 34 năm

Theo nội dung tập Unmasking the Monster của Dateline NBC, phát sóng ngày 2/10/2026, ngày 1/8/1989, Dana Beatty trở về căn hộ ở Cincinnati, bang Ohio, Mỹ sau giờ làm và nhận thấy cửa nhà không khóa, đèn phòng tắm vẫn sáng. Cô không thể ngờ rằng mình sắp phải trải qua một trong những đêm kinh hoàng nhất cuộc đời.

Một người đàn ông mặc đồ đen kín từ đầu đến chân, đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện trong nhà Beatty. Hắn cầm dao dí vào cổ nạn nhân rồi khống chế cô. Kẻ tấn công dùng băng phẫu thuật che mắt Beatty và dùng quần tất trói tay, chân cô vào giường. Hắn liên tục tấn công tình dục nạn nhân trong khoảng 5 tiếng rưỡi trước khi rời đi.

Sau khi được giải thoát, Beatty chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và thu thập bằng chứng tại hiện trường, trong đó có mẫu ADN của kẻ tấn công. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm ADN chưa đủ khả năng giúp họ xác định danh tính nghi phạm.

Vụ án vì thế rơi vào bế tắc suốt nhiều thập kỷ.

Hiện trường vụ tấn công tình dục Dana Beatty năm 1989. Ảnh: Dateline

Beatty sau đó kết hôn, sinh con và cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Tuy nhiên, những tổn thương từ vụ tấn công vẫn đeo bám bà trong nhiều năm. Bước ngoặt xuất hiện khi con gái bà, Andra Beatty, một người yêu thích các chương trình và podcast về tội phạm có thật, nghe về những tiến bộ mới trong công nghệ ADN. Cô nhận ra phương pháp này có thể giúp giải quyết vụ án của mẹ mình.

Năm 2023, Andra chủ động liên hệ với cơ quan chức năng và đề nghị xem xét lại vụ án. Các điều tra viên Cincinnati sau đó tiếp nhận hồ sơ và bắt đầu sử dụng những kỹ thuật mới để phân tích mẫu ADN được lưu giữ từ năm 1989.

Kết quả khiến chính Beatty cũng không thể tin nổi. Các điều tra viên xác định người có liên quan đến mẫu ADN là Frederick Louis Tanzer, một bác sĩ từng sống và hành nghề tại khu vực Cincinnati. Điều gây sốc hơn là Beatty biết Tanzer.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tanzer chính là chồng của người bạn thân nhất của Beatty. Bà từng tham dự đám cưới của người đàn ông này và hoàn toàn không nghĩ ông ta có thể là kẻ đã tấn công mình.

“Không đời nào có thể là anh ta”, Beatty kể lại trong cuộc phỏng vấn với Dateline.

Các điều tra viên vẫn cần một mẫu ADN trực tiếp của Tanzer để đối chiếu. Năm 2024, FBI theo dõi Tanzer và thu được một chiếc cốc Starbucks mà ông ta bỏ vào thùng rác sau khi rời một cơ quan ở Milford, Ohio. Trên chiếc cốc có ghi tên “Fred”. Mẫu ADN lấy từ chiếc cốc sau đó được xét nghiệm. Kết quả cho thấy ADN của Tanzer trùng khớp với mẫu ADN được bảo quản từ vụ tấn công Beatty năm 1989. Sau hơn 34 năm, các điều tra viên cuối cùng đã biết chính xác người đàn ông đứng sau chiếc mặt nạ.

Nhưng vụ án lại xuất hiện một nghịch lý pháp lý. Khi Tanzer bị xác định là nghi phạm, thời hiệu truy tố đối với những hành vi phạm tội xảy ra trong vụ án năm 1989 tại Ohio đã hết từ lâu, vào khoảng năm 1995.

Điều đó đồng nghĩa với việc dù ADN cho thấy Tanzer là người đã tấn công Beatty, công tố viên không thể truy tố ông ta về tội hiếp dâm trong vụ án này. Những thay đổi sau đó đối với luật thời hiệu của Ohio cũng không thể khôi phục thời hạn đã hết của vụ án cũ.

Để tiếp tục điều tra, FBI và cảnh sát Cincinnati đã gặp Tanzer vào tháng 12/2024. Các điều tra viên hỏi ông ta về vụ án và cảnh báo rằng việc nói dối với đặc vụ liên bang là một hành vi phạm pháp.

Tanzer phủ nhận từng gặp hoặc tương tác với Beatty vào ngày xảy ra vụ tấn công, sau đó ký xác nhận rằng những lời khai của mình là đúng. Nhưng các điều tra viên khi đó đã nắm trong tay bằng chứng ADN. Tanzer bị bắt sau cuộc thẩm vấn. Sau đó, ông ta thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công năm 1989 và nhận tội với ba cáo buộc đưa ra lời khai gian dối với các đặc vụ liên bang.

Tháng 1/2026, Tanzer bị tuyên mức án 15 năm tù. Tuy nhiên, đây là án phạt dành cho hành vi nói dối các điều tra viên liên bang, chứ không phải bản án cho vụ hiếp dâm Beatty năm 1989.

Trong tập Unmasking the Monster, Beatty lần đầu trực tiếp kể lại câu chuyện của mình với phóng viên Blayne Alexander. Sau hàng chục năm chờ đợi, việc biết danh tính người đã tấn công mình mang đến cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn. Bà vẫn phải đối mặt với những ảnh hưởng lâu dài về tâm lý từ vụ việc.

Beatty quyết định lên tiếng không chỉ để kể câu chuyện của mình mà còn muốn kêu gọi thay đổi các quy định về thời hiệu truy tố tội hiếp dâm. Bà cho rằng sự phát triển của công nghệ ADN đã khiến nhiều vụ án tưởng như không thể giải quyết trở nên có khả năng được làm sáng tỏ, nhưng luật pháp ở một số nơi vẫn có thể ngăn cản việc truy tố.

Vụ án cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Nếu công nghệ có thể xác định thủ phạm sau hàng chục năm, liệu luật pháp có nên cho phép truy tố những kẻ phạm tội tình dục trong các vụ án đã được làm sáng tỏ bằng bằng chứng ADN?

Với Dana Beatty, câu trả lời dường như đã trở thành một phần trong hành trình tìm kiếm công lý của bà sau gần bốn thập kỷ.