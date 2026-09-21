Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 21/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp xác minh, rà soát camera, nhân chứng, giải quyết vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy điện khiến cô gái bị cuốn vào gầm.

Khoảng 9h50 cùng ngày, anh N.T.A. (SN 1980, trú phường Hà Đông, Hà Nội) lái ôtô buýt BKS 29B-192.51 chạy trên đường Phạm Hùng theo hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch.

Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, thuộc địa bàn phường Cầu Giấy, xe buýt va chạm xe máy điện do chị D.N.Y. (SN 2005, trú xã Nam Phù, Hà Nội) cầm lái, đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Y. bị chấn thương phần mềm, dập nát tay trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8, Bộ Công an.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với lái xe buýt, cảnh sát không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cách nay 1 tháng, một vụ tai nạn cũng xảy ra giữa xe buýt và xe máy trên đường Nguyễn Trãi khiến cháu bé 6 tuổi tử vong.

Khoảng 7h30 ngày 17/8, người phụ nữ đi xe máy chở theo cháu nhỏ chạy trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Ngã Tư Sở. Tới trước cửa số nhà 233 Nguyễn Trãi, xe máy va chạm xe buýt mang BKS 29B-208.xx, tuyến 02 thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.