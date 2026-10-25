Cô gái bại não vượt lên nghịch cảnh

Vượt qua mặc cảm

“Tôi không cảm thấy mình kém may mắn hơn những người bình thường” - đó là điều Biên nhắc đến nhiều lần trong cuộc trò chuyện với phóng viên. Cơ thể co quắp, rất khó khăn trong vận động, một tay Biên luôn phải vịn vào tay cầm xe lăn để giữ thăng bằng song trên gương mặt luôn thường trực nụ cười tươi tắn. Để có được điều đó, cô gái trẻ đã vượt qua không ít khó khăn, thử thách của bệnh tật.

Chị Thân Thị Biên (bên trái) trò chuyện với thành viên Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với bại não.

Biên mắc hội chứng bại não từ khi mới chào đời. Năm 2 tuổi, do gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ đành để em ở lại quê cùng ông bà nội để vào Nam làm kinh tế. “Có bệnh thì vái tứ phương”, thương cháu, ông bà đưa Biên đi tìm thuốc, điều trị và phục hồi chức năng ở nhiều nơi. Những nỗ lực ấy từng mang đến cho gia đình hy vọng khi đến năm 5 tuổi, dù còn yếu, Biên đã có thể chập chững những bước đi đầu tiên.

Bà nội cố gắng cho Biên đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Dù việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, Biên vẫn có thể tiếp thu những kiến thức cơ bản, tập đọc, tập viết, làm các phép tính... Những ngày được đến trường là những ngày vui nhất tuổi thơ khi em được giao tiếp, khám phá thế giới xung quanh. Thế nhưng khi học hết lớp 4, sau một trận ốm, sức khỏe của Biên suy giảm rõ rệt. Cơ thể dần teo cơ, các khớp co rút khiến đôi chân không thể đi lại được. Từ đó, Biên phải gắn bó với chiếc xe lăn.

Bước ngoặt đến khi Biên lớn hơn và được bà đưa đến các câu lạc bộ, sân chơi dành cho người khuyết tật tại địa phương. Ở đó, cô gái trẻ được gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương đồng, chứng kiến nhiều tấm gương vượt lên số phận. Có nhiều anh, chị vẫn học đại học, có việc làm, thu nhập ổn định và chủ động trong cuộc sống. Chính những câu chuyện ấy dần giúp Biên thay đổi suy nghĩ. Cô nhận ra khuyết tật có thể khiến mình gặp nhiều khó khăn hơn nhưng không vì thế mà cuộc đời mất đi những cơ hội. Biên dần cởi mở hơn, tự tin trong giao tiếp, cố gắng tự học, tích lũy những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Truyền cảm hứng

Năm 2023, khi TikTok ngày càng phổ biến, Biên nảy ra ý tưởng lập một tài khoản để chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Cô không đặt mục tiêu lớn, chỉ mong muốn kể về cuộc sống của mình, hy vọng những người khuyết tật giống mình, những người đang mất niềm tin vào cuộc sống có thêm động lực để có thể sống lạc quan.

Năm 2023, khi TikTok ngày càng phổ biến, Biên nảy ra ý tưởng lập một tài khoản để chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Cô không đặt mục tiêu lớn, chỉ mong muốn kể về cuộc sống của mình, hy vọng những người khuyết tật giống mình, những người đang mất niềm tin vào cuộc sống có thể vui vẻ, có thêm động lực. Đến nay, 2 tài khoản Tiktok của Biên có gần 75 nghìn người theo dõi và hơn 800 nghìn lượt thích.

Việc thực hiện các video không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với người rối loạn vận động nhưng Biên vẫn quyết tâm. Những video ngắn, cách thể hiện giản dị, vui vẻ dần nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. 2 tài khoản "Cô bé tích cực" và "Biên tích cực" hiện có gần 75 nghìn người theo dõi, hơn 800 nghìn lượt thích. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực của Biên, đồng thời cho biết họ nhận được năng lượng tích cực từ những câu chuyện đời thường mà cô chia sẻ.

Cũng nhờ mạng xã hội, Biên có cơ hội tiếp thị liên kết, livestream trò chuyện và bán hàng để thêm thu nhập. “Dù lợi nhuận không nhiều nhưng em cảm thấy rất vui vì cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người. Em cũng có thêm một khoản thu nhập nhỏ để tự mình trang trải cuộc sống”, Biên chia sẻ.

Không chỉ tự mình vượt qua mặc cảm, Biên còn tích cực đồng hành với những người có hoàn cảnh giống mình. Cô là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với bại não Việt Nam tại Bắc Ninh.

Hằng năm, Biên tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, thể thao và vận động xã hội hóa để dành những phần quà cho các thành viên của Câu lạc bộ. Với Biên, mỗi hoạt động không chỉ mang đến niềm vui mà còn tạo cơ hội để những người khuyết tật gặp gỡ, chia sẻ, bớt mặc cảm và thêm tin yêu cuộc sống.

Trước đây, vì cháu gái không có việc làm, bà nội mở cho Biên một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Việc buôn bán tuy chỉ túc tắc qua ngày nhưng giúp Biên có thêm niềm vui và dần yêu thích kinh doanh. Chính từ những kinh nghiệm có được, cùng hiểu biết về mạng xã hội, Biên tham gia đóng góp ý tưởng và cùng các anh chị trong Câu lạc bộ xây dựng mô hình kinh doanh Nắng Xanh từ năm 2025. Mô hình kinh doanh trực tiếp, online, kết nối với các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, bán nông sản địa phương cùng các sản phẩm thủ công do thành viên Câu lạc bộ làm ra như: đồ trang trí, móc khóa... Biên chủ động ứng dụng AI để thiết kế hình ảnh giới thiệu sản phẩm, đăng tải trên Facebook, giúp quảng bá sản phẩm, tiếp cận thêm khách hàng.

Như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng, Biên đang từng ngày gieo những hạt giống của niềm tin, nghị lực và hy vọng trong cộng đồng người khuyết tật. “Em mong muốn kênh TikTok của mình có thật nhiều người biết đến, để chia sẻ câu chuyện cá nhân, giúp cộng đồng hiểu đúng hơn về những người sống chung với bại não. Từ đó, góp phần thay đổi định kiến, tạo thêm cơ hội hòa nhập cho cộng đồng và chứng minh rằng người khuyết tật cũng có năng lực, ước mơ, khát vọng sống độc lập”, Biên bày tỏ.