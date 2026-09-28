Hàng ngày, chị T. (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) thường đi qua khu vực cánh đồng trống, thưa nhà dân.

Tối hôm xảy ra sự việc, khi trở về nhà giữa lúc mưa giông dữ dội, chị bất ngờ bị sét đánh ngã gục.

Người dân phát hiện và đưa chị đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu.

Tại đây, chị được chẩn đoán xuất huyết não và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa điều trị.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt “Báo động đỏ toàn viện”, huy động các ê-kíp Cấp cứu, Can thiệp Tim mạch, Hồi sức Tích cực, Liên Chuyên khoa và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Các bác sĩ ghi nhận chị T. bị rối loạn nhịp tim, bỏng độ I, II ở cánh tay và vai phải, vùng da dọc vị trí đeo dây chuyền bị cháy xém, vết thương khoảng 3cm ở cổ phải cùng nhiều vùng xây xát tại môi, má và tai phải.

Người bệnh chưa cần can thiệp ngoại khoa nên được tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi thần kinh và chăm sóc các tổn thương bỏng.

Tuy nhiên, chị nhanh chóng lơ mơ, vật vã, kích thích mạnh nên được chuyển Khoa Hồi sức Tích cực để điều trị chuyên sâu, kiểm soát nguy cơ xuất huyết não, rối loạn nhịp tim và chăm sóc các tổn thương ở da, mắt, màng nhĩ.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định, ý thức trở lại, không còn vật vã, kích thích. CT sọ não không ghi nhận xuất huyết tiến triển thêm. Chị được chuyển đến chuyên khoa Nội Tim mạch để tiếp tục theo dõi, phục hồi.

Theo các bác sĩ, sét có thể gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan. Dòng điện cực mạnh có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim, mất ý thức, tổn thương não, liệt hoặc ngừng thở.

Cô gái 33 tuổi bị sét đánh giữa đêm giông.

Nhiệt từ sét cũng gây bỏng, đặc biệt tại vị trí tiếp xúc với vật dụng kim loại như dây chuyền, vòng tay. Ngoài ra, mắt và tai cũng có thể bị tổn thương, dẫn đến giảm hoặc mất thính lực.

Bác sĩ khuyến cáo khi có giông sét, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không di chuyển ở khu vực trống trải, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện, công trình kim loại hoặc vị trí cao, cô lập. Khi ở trong nhà, nên hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt các thiết bị không cần thiết.

Nếu phát hiện người bị sét đánh, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Cấp cứu càng sớm càng giúp tăng cơ hội kiểm soát biến chứng nguy hiểm và bảo toàn tính mạng.