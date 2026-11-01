Cô gái 32 tuổi cưới chồng 73 tuổi, chú rể hơn bố vợ cả chục tuổi

Đám cưới của ông Lư Vĩ Quốc (73 tuổi) và cô Dư Trọng Hân (32 tuổi) diễn ra tại câu lạc bộ đồng quê Beas River thuộc câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông (Trung Quốc). Hôn lễ có khoảng 300 khách mời tham dự.

Lễ cưới được tổ chức riêng tư. Sau đó, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, trang QQ đưa tin.

Chiếc Ferrari màu đỏ được sản xuất cùng năm cô dâu Dư Trọng Hân chào đời. Ảnh: QQ

Điểm nhấn đặc biệt trong đám cưới là chiếc Ferrari 348 mui trần màu đỏ do chính chú rể cầm lái để đón dâu. Đây là xe thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông Lư Vĩ Quốc, được bảo dưỡng kỹ lưỡng.

Chiếc xe được sản xuất năm 1994, trùng với năm sinh của cô dâu. Sự trùng hợp thú vị này khiến chiếc Ferrari đỏ trở thành tâm điểm chú ý trong ngày trọng đại của cặp đôi.

Bên cạnh đó, bức ảnh ông Lư Vĩ Quốc dâng trà cho bố vợ, ông Dư Bá Lạc (63 tuổi), một bình luận viên đua ngựa kỳ cựu, cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Không ít người bàn luận về việc chú rể lớn tuổi hơn cả bố cô dâu. Theo phong tục truyền thống, cô dâu chú rể thường quỳ khi dâng trà cho người lớn tuổi. Tuy nhiên, trong nghi thức này, cả hai vợ chồng và ông Bá Lạc đều đứng.

Ảnh: HK01

Theo thông tin được chia sẻ, mối quan hệ giữa 2 gia đình đã kéo dài hơn 20 năm. Cha cô dâu, ông Dư Bá Lạc, quen biết Lư Vĩ Quốc suốt 26 năm. Khi Dư Trọng Hân còn là học sinh tiểu học, tham gia các cuộc thi Quảng khúc, ông Lư đã biết người phụ nữ này. Trong thời gian dài, Dư Trọng Hân vẫn gọi ông là "bác Lư".

Năm 2018, cả hai từng cùng biểu diễn Quảng Đông hí khúc trên sân khấu và vào vai vợ chồng.

Bước ngoặt tình cảm đến vào tháng 5 năm nay, sau khi Dư Trọng Hân hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp ngành thú y. Hôm đó, 2 người trò chuyện thâu đêm, mượn lời ca Quảng khúc để bày tỏ tình cảm và chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Chỉ 3 tuần sau khi xác lập quan hệ, các công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được quyết định. Cuối tháng 5, ông Lư Vĩ Quốc tổ chức họp báo để công khai chuyện tình cảm.

Dù chênh lệch tuổi tác lên tới 41 năm, cặp đôi có nhiều sở thích chung, đặc biệt là Quảng khúc, âm nhạc và ngựa.

Trên Facebook, Lư Vĩ Quốc cho biết cả hai chọn câu lạc bộ đồng quê Beas River làm nơi tổ chức đám cưới vì cùng yêu thích ngựa. Dư Trọng Hân có sở thích cưỡi ngựa và từng thực tập tại câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông, trong khi chú rể sở hữu ngựa đua.

Cha cô dâu, ông Dư Bá Lạc, là một nhà bình luận đua ngựa nổi tiếng tại xứ Cảng Thơm.

Tại tiệc cưới, chú rể còn thể hiện tài năng âm nhạc khi chơi saxophone và song ca một ca khúc tiếng Anh cùng cô dâu.

Về phản ứng của bố cô dâu trước việc con gái kết hôn với người bạn lâu năm, ông Dư Bá Lạc được cho là đã trả lời: "Tôi không có vấn đề gì với chuyện này". Ông tin rằng con gái mình đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời.