Cô gái 31 tuổi đi xem mắt, hành động sau bữa ăn khiến người đàn ông thay đổi suy nghĩ

Trong chuyện tìm kiếm bạn đời, ngoài tình cảm và sự hòa hợp, cách mỗi người đối diện với cuộc sống cũng là điều đáng để cân nhắc. Biết chi tiêu, trân trọng những gì mình có và không chạy theo hình thức đôi khi trở thành những phẩm chất quan trọng trong một mối quan hệ lâu dài.

Câu chuyện của Liu Yu và Li Fang bắt đầu từ một buổi xem mắt mà cả hai đều không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Liu Yu, 30 tuổi, làm kỹ thuật tại một nhà máy cơ khí ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Tính cách hiền lành, ít nói, điều kiện gia đình không quá nổi bật khiến chuyện tình cảm của anh kéo dài đến khi đã ngoài 30. Qua mai mối, Liu Yu được giới thiệu với Li Fang, 31 tuổi. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và hiện nuôi con gái 5 tuổi.

Khi nghe thông tin này, Liu Yu không khỏi do dự.

Anh vốn nghĩ rằng nếu kết hôn, tìm một người chưa từng lập gia đình sẽ đơn giản hơn. Việc đối phương đã có con cũng khiến anh lo ngại về những trách nhiệm và khác biệt có thể phát sinh trong tương lai.

Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của người mai mối và gia đình, Liu Yu vẫn quyết định đến gặp. Anh tự nhủ chỉ cần trò chuyện một lần. Nếu cảm thấy không phù hợp, hai người có thể thẳng thắn nói với nhau.

Li Fang đến điểm hẹn trước Liu Yu. Cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng đơn giản, tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ và mang theo một chiếc túi vải nhỏ. Vẻ ngoài của cô không cầu kỳ nhưng tạo cảm giác gọn gàng, thân thiện.

Ngay khi gặp nhau, Li Fang chủ động nói về hoàn cảnh của mình. Cô xác nhận từng kết hôn và hiện có một cô con gái tên Niannian. Hôm đó, con gái được bà ngoại chăm sóc nên cô không đưa bé đi cùng.

Sự thẳng thắn của Li Fang khiến Liu Yu có phần bất ngờ. Những định kiến ban đầu trong anh cũng vì thế giảm đi phần nào. Đến giờ ăn, Liu Yu chủ động đề nghị mời cô vào một nhà hàng gần đó. Tuy nhiên, Li Fang lại từ chối.

Cô gái cho rằng một nhà hàng quá trang trọng vừa không cần thiết vừa tốn kém. Thay vào đó, cô đề nghị cả hai đến một quán ăn ven đường trong con ngõ gần đó.

Liu Yu khá bất ngờ. Anh từng nghĩ đối tượng xem mắt ít nhất cũng sẽ chọn một nhà hàng có không gian chỉn chu hơn. Nhưng cách lựa chọn của Li Fang lại khiến anh bắt đầu có thiện cảm.

Cả hai tìm đến một quán mì xào nhỏ do một cặp vợ chồng trung niên làm chủ. Li Fang dường như đã quen với nơi này và vui vẻ trò chuyện với chủ quán.

Cô gọi một phần mì xào rau cùng vài xiên rau nướng.

Liu Yu thấy cô gọi quá ít nên chủ động gọi thêm khá nhiều món: mì xào thịt bò, cơm rang thịt, nhiều xiên thịt nướng, cánh gà, cà tím, đậu phộng và dưa chuột trộn.

Thực tế, anh cũng biết lượng thức ăn ấy có phần quá nhiều. Nhưng trong buổi xem mắt, Liu Yu không muốn bị đánh giá là người keo kiệt nên cố tỏ ra hào phóng. Không ngờ, chính điều đó lại khiến anh rơi vào tình huống khó xử.

Các món ăn lần lượt được mang ra, đầy kín cả chiếc bàn nhỏ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, sở thích và cuộc sống.

Không khí ban đầu khá xa cách dần trở nên tự nhiên hơn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Liu Yu đã cảm thấy no.

Lượng thức ăn anh gọi quá nhiều, trong khi Li Fang chỉ ăn một phần nhỏ. Trên bàn vẫn còn khá nhiều mì xào, cơm rang và thịt nướng. Liu Yu nhìn số đồ ăn còn lại mà tiếc tiền nhưng lại ngại đề nghị đóng gói. Anh nghĩ nếu đang đi xem mắt mà chủ động mang đồ ăn thừa về, mình có thể bị đối phương đánh giá là quá tính toán.

Đúng lúc đó, Li Fang lại chủ động gọi chủ quán lấy túi để đựng thức ăn còn lại. Liu Yu sững người. Anh hỏi cô định làm gì. Li Fang trả lời rất tự nhiên rằng sẽ mang thức ăn về nhà. Đồ ăn vẫn còn nguyên, bỏ đi thì quá lãng phí.

Cô không hề tỏ ra ngượng ngùng. Với Li Fang, việc đóng gói thức ăn sau bữa ăn đơn giản chỉ là một thói quen bình thường.

Cô kể rằng gia đình mình từng có thời gian khó khăn. Mẹ thường dạy cô rằng mỗi hạt gạo đều không dễ dàng có được, vì vậy không nên lãng phí. Từ đó, bất kể ăn ở nhà hàng hay quán ven đường, nếu còn thức ăn và có thể mang về, cô đều sẽ đóng gói. "Đời sống là của mình, đâu phải sống để cho người khác nhìn", Li Fang nói theo cách rất giản dị.

Câu nói ấy khiến Liu Yu im lặng.

Anh nhận ra bản thân thực ra cũng tiếc số thức ăn còn lại, nhưng vì sĩ diện nên không dám làm điều mình cho là đúng.

Trong khi đó, Li Fang hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô lần lượt đóng gói phần thức ăn còn lại rồi cất vào chiếc túi vải.

Trên đường rời quán, Liu Yu không còn cảm giác ngại ngùng như trước. Anh bắt đầu nhìn Li Fang bằng một ánh mắt khác.

Điều khiến anh ấn tượng không phải việc cô tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là thái độ bình thản của cô trước những điều người khác có thể cho rằng "mất mặt".

Liu Yu thừa nhận ban đầu anh có định kiến vì Li Fang từng kết hôn và có con.

Nhưng sau vài giờ tiếp xúc, anh nhận ra những điều mình lo lắng trước đó không nói lên con người thật của cô. Li Fang không đòi hỏi một nhà hàng sang trọng, không cố tạo vẻ hào nhoáng và cũng không ngại mang thức ăn thừa về nhà.

Quan trọng hơn, cô khiến Liu Yu nhận ra rằng nhiều khi con người quá chú ý đến ánh mắt của người khác mà quên mất điều thực sự cần thiết trong cuộc sống.

Hai người tiếp tục trò chuyện.

Li Fang kể về con gái, công việc và những chuyện nhỏ trong cuộc sống. Liu Yu cũng chia sẻ về công việc ở nhà máy cơ khí, sở thích nấu ăn và chăm sóc cây cối. Càng nói chuyện, cả hai càng cảm thấy dễ chịu. Liu Yu dần nhận ra mình đã không còn quan tâm nhiều đến việc Li Fang từng kết hôn hay đang nuôi con.

Điều anh quan tâm lúc này là con người cô.

Sau buổi gặp, Liu Yu chủ động bày tỏ mong muốn được tiếp tục tìm hiểu Li Fang. Anh nói rằng mình thích sự chân thành, giản dị và biết vun vén cuộc sống của cô.

Li Fang không lập tức đồng ý kết hôn, nhưng cô cho biết cảm thấy Liu Yu là người thật thà và đáng tin cậy. Cả hai quyết định tiếp tục tìm hiểu nhau.

Sau thời gian tìm hiểu, tình cảm giữa Liu Yu và Li Fang ngày càng sâu sắc. Liu Yu cũng dần xây dựng mối quan hệ với Niannian. Cuối cùng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Họ không tổ chức một đám cưới quá lớn mà chỉ mời người thân, bạn bè dùng bữa đơn giản để thông báo chuyện vui.

Trong ngày cưới, khoảnh khắc Niannian gọi Liu Yu là "bố" khiến anh xúc động. Đối với Liu Yu, cuộc gặp gỡ ban đầu vốn chỉ là một buổi xem mắt mang tính đối phó lại trở thành bước ngoặt trong cuộc đời.

Sau này, câu chuyện về buổi xem mắt của họ được một người bạn chia sẻ lên mạng xã hội. Tình tiết cô gái chủ động đóng gói thức ăn thừa nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều người cho rằng hành động ấy không có gì đặc biệt, nhưng lại phản ánh một thái độ sống: không lãng phí, không chạy theo hình thức và không quá bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Một số người chia sẻ rằng họ cũng từng có trải nghiệm tương tự trong tình yêu và hôn nhân. Có người thậm chí cho biết chính cách đối phương xử lý những chuyện nhỏ trong đời sống đã khiến họ nhận ra đây là người có thể cùng mình xây dựng gia đình.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhận được những ý kiến cho rằng việc Liu Yu ban đầu có sự e ngại khi đối phương từng kết hôn và có con là tâm lý có thể xuất hiện trong quá trình tìm hiểu. Điều đáng chú ý là anh không giữ mãi định kiến ban đầu mà dành thời gian tiếp xúc để hiểu con người thật của Li Fang.

Câu chuyện của Liu Yu và Li Fang không bắt đầu bằng một màn gặp gỡ lãng mạn hay những món quà đắt tiền. Nó bắt đầu từ một buổi xem mắt bình thường, một quán ăn ven đường và một túi thức ăn được mang về. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại giúp hai người nhìn thấy nhiều hơn về cách sống của nhau.

Với Li Fang, đóng gói thức ăn đơn giản là thói quen tiết kiệm và trân trọng thành quả lao động.

Với Liu Yu, đó lại là khoảnh khắc khiến anh nhìn lại những định kiến của chính mình.

Câu chuyện cũng cho thấy trong đời sống hôn nhân, những phẩm chất như sự chân thành, cách ứng xử, khả năng chia sẻ và quan niệm về tiền bạc có thể trở thành những vấn đề quan trọng cần được hai người tìm hiểu.

Một bữa ăn không thể quyết định một cuộc hôn nhân, nhưng cách một người hành xử trong những chuyện rất nhỏ đôi khi có thể giúp đối phương hiểu thêm về tính cách và quan niệm sống của họ.

Đối với Liu Yu và Li Fang, cuộc gặp gỡ hôm ấy cuối cùng đã mở ra một chặng đường mới. Từ hai người xa lạ, họ trở thành vợ chồng và cùng nhau chăm sóc Niannian.

Còn câu chuyện về túi thức ăn thừa, xét cho cùng, chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Nhưng đó cũng là chi tiết khiến Liu Yu nhận ra rằng thay vì sống theo ánh mắt của người khác, đôi khi điều quan trọng hơn là tìm được một người có thể cùng mình trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.