Cô gái 30 tuổi đính hôn với người đàn ông 75 tuổi

Một người đàn ông 75 tuổi và nữ influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) 30 tuổi vừa công khai đính hôn tại huyện Auraiya, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 45 năm.

Người đàn ông tên Ramsughar, sống tại làng Ariyari, thuộc khu vực Sahar. Trong khi đó, vị hôn thê của ông là Reena Rajput, sinh sống tại Dayalpur, khu vực thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Sadar Kotwali.

Ảnh: The Times of India

Theo The Times of India, cả hai đã trao nhẫn tại một tiệm làm đẹp ở Auraiya khoảng 1 tuần trước. Reena cho biết đám cưới dự kiến diễn ra sau dịp lễ Navratri, một lễ hội truyền thống của người Hindu.

Đoạn video ghi lại lễ đính hôn của cặp đôi được chia sẻ trên Instagram nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với loạt ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác, trong khi những người khác suy đoán đây có thể là chiêu trò nhằm thu hút lượt xem và gia tăng độ nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những nghi vấn này hiện chưa được xác minh.

Chia sẻ về mối quan hệ, ông Ramsughar cho biết, Reena đã thường xuyên đến nhà ông trong khoảng 2 năm qua. Theo thời gian, tình cảm giữa hai người dần phát triển và trở nên gắn bó hơn.

Radha, con gái của Ramsughar, cũng là một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, cho biết mẹ mình đã qua đời khoảng 7 năm trước. Reena thường xuyên đến nhà cô để cùng gia đình quay video. Trong quá trình tiếp xúc, Reena và cha cô dần nảy sinh tình cảm, Radha chia sẻ.

Về phía mình, Reena nói rằng, tuổi tác không phải là rào cản trong tình yêu và hạnh phúc với quyết định tiến tới hôn nhân. Nữ influencer khẳng định cả hai đã sẵn sàng bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Hai gia đình hiện đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, ngày cưới cụ thể vẫn chưa được ấn định.