Cô gái 29 tuổi ngủ trên sàn sân bay để tiết kiệm chi phí

Theo thông tin từ tờ New York Post và các phương tiện truyền thông khác vào ngày 21/10 (giờ địa phương), Santion Brown (29 tuổi), một diễn viên quần chúng kiêm bảo mẫu đang sống tại Los Angeles gần đây đã mua một tấm vé máy bay một chiều từ Los Angeles đến San Francisco với giá 20 đôla Mỹ (khoảng hơn 500.000 đồng). Khi đến sân bay Quốc tế San Francisco vào đêm muộn, Brown không tìm đến khách sạn. Thay vào đó, cô chọn ở lại sân bay và ngủ ngay trên sàn. Cô giải thích rằng, việc này không phải do chuyến bay bị hủy, bị mắc kẹt, hay buộc phải ngủ nơi công cộng do thiếu kinh phí lưu trú mà là một lựa chọn có chủ đích, "chuyến đi siêu tiết kiệm" đã được lên kế hoạch như vậy ngay từ đầu. Cô cho rằng, thật lãng phí khi phải trả tiền cho một phòng khách sạn đắt đỏ chỉ để ngủ vài tiếng đồng hồ.

Brown cũng chia sẻ rằng, cô cảm thấy ở sân bay an toàn hơn là lang thang trên đường phố tại một thành phố xa lạ vào ban đêm. Là một người đam mê cắm trại, cô đã quen với việc ngủ trong những điều kiện như vậy. Cô thậm chí còn mang theo một tấm thảm trải sàn, chăn mỏng và các vật dụng cần thiết khác. Những khi không có phòng tắm, cô sẽ rửa mặt, đánh răng trong nhà vệ sinh sân bay và dùng khăn ướt để lau sạch cơ thể.

Video của cô đã thu hút hơn 725.000 lượt xem và khơi dậy một cuộc tranh luận trên mạng. Trong khi một số người bình luận rằng, cách làm này "thiếu vệ sinh" hoặc chia sẻ trải nghiệm tương tự của họ là "đêm tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay", thì những người khác lại thấy ý tưởng này khá thú vị, coi đây là một cách độc đáo để tiết kiệm chi phí lưu trú.

Từng nhiều lần ngủ tại các sân bay, Brown khuyên những ai có ý định trải nghiệm tương tự nên mang hành lý gọn nhẹ và chuẩn bị sẵn những vật dụng quen thuộc mà họ thường dùng khi đi ngủ.