Cô gái 28 tuổi tử vong sau khi bị bạn trai hành hung: Camera trong nhà ghi cảnh không thể tin

Theo SBS World News, ngày 20/6, lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi từ người đàn ông báo bạn gái sống cùng đang bất tỉnh tại căn hộ bán hầm ở quận Gangseo, Seoul. Khi nhân viên cấp cứu đến nơi, nạn nhân đã ngừng tim.

Nạn nhân được gọi là Lim Jan-di (tên đã thay đổi), từng làm việc tại một công ty công nghệ thông tin. Bạn trai cô, họ Jeon, kém nạn nhân 4 tuổi, thừa nhận hành hung nhưng cho rằng mình không có ý định giết người, đồng thời biện minh rằng đã mất bình tĩnh vì không chịu được những lời nói dối của bạn gái.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị gãy 21 xương sườn và tổn thương các cơ quan nội tạng. Camera trong nhà ghi lại cảnh Jeon dùng tay, chân và búa hành hung bạn gái tổng cộng 514 lần trong 3 giờ 20 phút. Dù cửa ra vào ở ngay gần đó, cô không thể thoát thân.

Cô gái bị bạn trai hành hung được camera an ninh ghi lại. Ảnh: SBS

Đồng nghiệp cho biết khoảng một năm trước khi qua đời, Lim có nhiều thay đổi bất thường, thường xuyên ra cầu thang thoát hiểm nghe điện thoại. Họ cũng từng nhận thấy vết bầm trên mặt và dáng đi tập tễnh của cô. Các dấu vết trên cơ thể cho thấy việc bạo hành có thể đã bắt đầu ít nhất sáu tuần trước khi nạn nhân tử vong.

“Dự án quốc gia” với những quy tắc đáng sợ

Khi kiểm tra điện thoại và tài khoản lưu trữ trực tuyến của nạn nhân, nhóm sản xuất chương trình điều tra Unanswered Questions phát hiện hàng nghìn tài liệu, tệp ghi âm và những lần cô tìm đến AI để nhờ trợ giúp trả lời các câu hỏi khó hiểu của bạn trai.

Các tài liệu nhắc đến “Gukpeu”, được gọi là “dự án quốc gia”, xoay quanh một đất nước hư cấu cùng hệ thống lập pháp, tư pháp và tài chính. Lim đảm nhận việc soạn thảo tài liệu, còn Jeon phụ trách lập trình. Dù được mô tả là bộ quy tắc hai người cùng lập ra để giảm tranh cãi, việc thực thi hình phạt lại nằm trong tay Jeon.

Một số quy định được phát hiện trong tài liệu cho thấy người bị phạt không được giải thích hay biện minh; nếu bị cho là nói dối, họ sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn. Chuyên gia được SBS phỏng vấn nhận định hành vi của Jeon không đơn thuần là bạo lực do nóng giận nhất thời, mà có dấu hiệu kiểm soát và áp đặt lên nạn nhân.

Jeon còn yêu cầu nạn nhân bồi thường 100 triệu won (khoảng 1,95 tỷ đồng), xem cô như một con nợ. Chuyên gia cho rằng đây có thể là biểu hiện của việc bóc lột kinh tế.

Tranh luận về trách nhiệm hình sự

Jeon tiếp tục khẳng định không có ý định giết người; gia đình anh ta thậm chí cho rằng nạn nhân mới là người thao túng tâm lý bạn trai. Những lời giải thích này trái ngược với mức độ thương tích và hình ảnh được camera ghi lại.

Một chuyên gia pháp lý được SBS dẫn lời cho rằng cần xem xét mức độ cố ý dựa trên toàn bộ tình tiết vụ án. Người này đề cập khả năng mức án tù từ 10 đến 20 năm, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng quá trình bạo hành và kiểm soát kéo dài có thể chưa được phản ánh đầy đủ trong cáo buộc liên quan trực tiếp đến ngày nạn nhân tử vong.

Vụ án đặt ra câu hỏi về cách nhận diện và ngăn chặn bạo lực trong quan hệ tình cảm, nhất là khi nạn nhân bị cô lập và không thể tìm kiếm sự trợ giúp.