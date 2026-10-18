Cô gái 28 tuổi bị bà nội chê khó lấy chồng vì một lý do, phản ứng gây bất ngờ

Theo câu chuyện được đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc) ngày 13/10, Jiaxin sinh ra ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học đã ở lại thành phố sinh sống. Cô chỉ thỉnh thoảng trở về quê thăm bà nội. Dù luôn yêu thương cháu gái, người bà vẫn không khỏi lo lắng khi Jiaxin chưa lập gia đình.

Ở tuổi 28, Jiaxin đã được bà cho là đến tuổi kết hôn. Trong mắt người lớn tuổi, việc tìm được một người bạn đời phù hợp là điều quan trọng để có cuộc sống ổn định. Bởi vậy, mỗi lần gặp cháu, bà thường nhắc đến chuyện tình cảm, mong cô sớm tìm được người yêu và yên bề gia thất.

Tuy nhiên, điều khiến bà bận tâm không chỉ là tuổi tác mà còn là vóc dáng của cháu gái. Jiaxin nặng khoảng 65 kg, tương đương 130 cân theo cách tính của Trung Quốc. Đặc biệt, đôi chân có phần đầy đặn khiến bà cho rằng cô quá mập và cần giảm cân nếu muốn thuận lợi hơn trong chuyện tìm kiếm bạn đời.

Không dừng lại ở những lời nhắc nhở, bà còn khuyên Jiaxin mặc quần áo rộng để che đi khuyết điểm mà bà nhìn nhận. Theo quan niệm của bà, phụ nữ muốn được lòng người khác phái cần có vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ ngoài dịu dàng và tính cách mềm mỏng. Những đặc điểm khác biệt với hình mẫu này dễ khiến phụ nữ gặp bất lợi khi tìm kiếm tình yêu.

Trái ngược với suy nghĩ của bà, Jiaxin không quá bận tâm đến những lời nhận xét về ngoại hình. Cô cho rằng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, càng không nên vì áp lực tuổi tác mà vội vàng bước vào một mối quan hệ.

Cô cũng không cho rằng bản thân cần phải thay đổi vóc dáng chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Thay vì tìm cách che giấu đôi chân, Jiaxin còn lựa chọn mặc váy và tự tin thể hiện phong cách riêng. Với cô, thân hình đầy đặn không đồng nghĩa với việc kém hấp dẫn. Ngược lại, cô nhìn nhận vóc dáng của mình theo hướng tích cực, xem đó là biểu hiện của sức khỏe và nét quyến rũ riêng.

Sự khác biệt trong quan điểm khiến cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu trở nên thú vị. Khi không thể thuyết phục Jiaxin giảm cân bằng lời nói, người bà bất ngờ lấy thước dây để đo vòng đùi của cháu. Kết quả được ghi nhận là 55 cm.

Thao tác bất ngờ của bà khiến Jiaxin bật cười. Cô gái cho biết trước đó chưa từng đo vòng đùi của mình và cũng không nghĩ rằng cuộc trò chuyện về chuyện kết hôn lại dẫn đến tình huống như vậy. Trong khi người bà muốn dùng con số để chứng minh rằng cháu gái cần giảm cân, Jiaxin lại đón nhận kết quả với thái độ thoải mái, thậm chí xem đó như một điều đáng tự hào.

Khoảnh khắc này được mẹ Jiaxin ghi lại bằng hình ảnh. Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý bởi sự đối lập giữa cách nhìn nhận ngoại hình của hai thế hệ: một bên lo lắng cháu gái không đáp ứng tiêu chuẩn truyền thống, bên còn lại chủ động chấp nhận cơ thể và không để những lời đánh giá chi phối sự tự tin của mình.

Điều đáng chú ý là Jiaxin không xem việc chưa kết hôn ở tuổi 28 là một thất bại. Cô có cuộc sống riêng tại thành phố, chủ động lựa chọn cách ăn mặc và không muốn chuyện tình cảm trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Với cô, gặp được người phù hợp là điều đáng trân trọng, nhưng nếu chưa tìm thấy người đồng hành, cuộc sống độc thân vẫn có những giá trị riêng.

Quan điểm ấy phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn về hôn nhân của một bộ phận phụ nữ hiện đại. Nếu trước đây, kết hôn thường được xem là cột mốc quan trọng để hoàn thiện cuộc đời người phụ nữ, ngày nay, nhiều người lựa chọn đặt hạnh phúc cá nhân, sự độc lập và quyền tự quyết lên hàng đầu.

Ngoại hình cũng là vấn đề dễ tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ. Những tiêu chuẩn từng được xem là lý tưởng không nhất thiết còn phù hợp với tất cả mọi người trong xã hội hiện đại. Một vóc dáng đầy đặn hay đôi chân lớn hơn mức trung bình không thể tự động quyết định sức hấp dẫn, càng không phải căn cứ để đánh giá khả năng tìm được tình yêu của một người.

Tất nhiên, sự tự tin với ngoại hình không đồng nghĩa với việc phủ nhận nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Mỗi người có thể lựa chọn chế độ ăn uống, vận động và phong cách sống phù hợp với bản thân. Điều quan trọng là những lựa chọn ấy xuất phát từ nhu cầu thực tế của chính họ, thay vì nỗi sợ bị đánh giá hoặc áp lực phải đáp ứng một hình mẫu sắc đẹp duy nhất.

Câu chuyện của Jiaxin vì thế không đơn thuần xoay quanh vòng đùi 55 cm hay những lời thúc giục kết hôn của người bà. Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý là cách cô gái trẻ giữ được sự thoải mái trước những nhận xét về cơ thể, đồng thời không để tuổi tác trở thành áp lực buộc mình phải đưa ra quyết định trong chuyện tình cảm.

Tình yêu không phải phần thưởng chỉ dành cho những người sở hữu vóc dáng chuẩn mực, cũng không phải đích đến mà ai cũng phải chạm tới ở cùng một độ tuổi. Một mối quan hệ bền vững cần sự đồng điệu, tôn trọng và thấu hiểu, thay vì chỉ dựa trên những tiêu chí về ngoại hình.

Sau cùng, điều quyết định hạnh phúc không nằm ở việc một người có đáp ứng được mọi kỳ vọng của người khác hay không, mà ở khả năng hiểu rõ mong muốn của bản thân và đưa ra lựa chọn phù hợp. Với Jiaxin, việc tự tin với vóc dáng và không vội vàng kết hôn chính là cách cô bảo vệ quyền quyết định cuộc sống của mình.