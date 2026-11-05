Cô gái 26 tuổi rơi khỏi cửa sổ khách sạn ngay trước mặt bạn trai, phản ứng của người đàn ông gây chú ý

Một phụ nữ 26 tuổi tại Brazil tử vong sau khi rơi từ cửa sổ tầng 7 của khách sạn. Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc khung cửa bất ngờ bung ra khi cô tựa người vào, trong khi bạn trai đứng ngay bên cạnh nhưng không kịp phản ứng.

Theo trang tin Brazil g1, nạn nhân được xác định là Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos. Cô cùng bạn trai Leonardo Augusto Pinto França đến thành phố São Luís, miền Đông Bắc Brazil, để tham dự một giải vô địch poker.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 3/11 (giờ địa phương) tại khách sạn Rio Poty.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trước thời điểm xảy ra tai nạn, cặp đôi xuất hiện tại hành lang khách sạn với dáng đi loạng choạng. Nhà chức trách Brazil cho biết cả hai được cho là đã sử dụng đồ uống có cồn.

Trong đoạn video, Pinto França va vào phần cửa sổ phía trên khiến cửa bất ngờ mở ra, sau đó đóng lại. Ít phút sau, Saldanha dos Santos tựa người vào phần cửa sổ phía dưới. Tuy nhiên, khung cửa bất ngờ bung ra khiến cô mất điểm tựa và ngã ngửa ra ngoài.

Chứng kiến bạn gái rơi xuống, Pinto França đứng bất động khoảng 10 giây vì bàng hoàng. Sau đó, người đàn ông cúi xuống, thò đầu qua cửa sổ để nhìn xuống phía dưới.

Một nhân viên khách sạn sau đó tiến đến hỏi chuyện và được Pinto França giải thích về sự việc.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: Site Atualidade/Instagram.

Cái chết của Saldanha dos Santos khiến gia đình vô cùng đau đớn. Mẹ nạn nhân đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn.

Pinto França được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, người đàn ông chưa bị xác định là nghi phạm.

Trong lời khai ban đầu, Pinto França cho biết anh và bạn gái bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2026. Người này nói không thể nhớ rõ diễn biến vụ việc do đã uống rượu trong suốt đêm xảy ra tai nạn.

Hiện nhà chức trách Brazil tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó tập trung kiểm tra khung cửa sổ nơi nạn nhân rơi xuống để xác định tình trạng và khả năng đảm bảo an toàn của bộ phận này.

Về phía khách sạn Rio Poty, đơn vị đã phát đi thông cáo chia buồn với gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.