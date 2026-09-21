Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì kiểu uống cà phê 'vạn người mê'

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen quen thuộc của không ít người, đặc biệt là những người trẻ thường xuyên thức khuya, làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, có thể gây ra những vấn đề không nhỏ đối với hệ tiêu hóa.

Tiểu Hạ (tên nhân vật đã được thay đổi), 24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Đào Viên Đài Loan (Trung Quốc), có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê. Với cô, cà phê giúp tỉnh táo và có thêm năng lượng để làm việc, đặc biệt trong những ngày phải thức khuya, chịu nhiều áp lực hoặc không có thời gian ăn sáng.

Đáng chú ý khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, Tiểu Hạ bắt đầu nhận thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường như sụt cân, đau bụng âm ỉ, ăn uống kém ngon miệng. Cô cũng thường xuyên bị đầy bụng, buồn nôn và trở nên nhạy cảm hơn với một số loại thức ăn.

Bên cạnh đó, do công việc bận rộn, cô không đi khám mà tự mua thuốc tiêu hóa về sử dụng. Cho đến một tuần trước, cơn đau bụng đột ngột trở nên dữ dội. Cơ thể mệt lả, không còn sức làm việc, Tiểu Hạ phải nhờ đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Luo Jialin cho biết cô bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn đến thủng dạ dày. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào cấp cứu và phẫu thuật. May mắn, tình trạng được kiểm soát kịp thời nên không đe dọa tính mạng.

Uống cà phê thay bữa sáng, cô gái 24 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Ảnh minh họa.

Hai ngày sau phẫu thuật, Tiểu Hạ được chuyển về phòng bệnh thường. Khi được bác sĩ giải thích về nguyên nhân, cô vô cùng bất ngờ vì thói quen uống cà phê mỗi sáng mà mình duy trì lâu nay có thể góp phần gây tổn thương nghiêm trọng cho dạ dày.

Điều đáng nói là Tiểu Hạ từng nghe cà phê đen có thể không tốt cho dạ dày nên thường chọn latte với suy nghĩ cà phê pha sữa sẽ "nhẹ" hơn.

Phân tích trường hợp này trên chương trình "Doctor Is So Hot", bác sĩ Luo Jialin cảnh báo có hai thời điểm mọi người nên tránh uống cà phê: khi bụng đói và khi đang ở trạng thái căng thẳng, tức giận.

Trong trường hợp của Tiểu Hạ, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng bởi cô thường xuyên uống cà phê khi chưa ăn gì. Gần đây, vì muốn giảm cân, cô thậm chí dùng cà phê sữa để thay thế bữa sáng. Khi quá đói, cô chỉ ăn thêm vài miếng trái cây.

Theo bác sĩ, việc uống cà phê khi bụng đói có thể kích thích dạ dày tăng tiết axit. Vì vậy, việc lựa chọn cà phê sữa thay vì cà phê đen không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ kích ứng dạ dày.

Nếu cơ thể đã được bổ sung thức ăn, lượng axit dạ dày tăng lên sau khi uống cà phê có thể được thức ăn làm loãng phần nào. Ngược lại, khi bụng hoàn toàn trống rỗng, những người có dạ dày nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề tiêu hóa có thể dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu hơn.

Đối với Tiểu Hạ, việc thường xuyên bỏ bữa sáng, uống cà phê thay bữa ăn và ăn thêm trái cây có vị chua khi đói đã khiến hệ tiêu hóa chịu nhiều tác động cùng lúc. Về lâu dài, những thói quen này có thể góp phần làm trầm trọng thêm các vấn đề ở dạ dày.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của bệnh dạ dày

Trước khi nhập viện, Tiểu Hạ đã xuất hiện một số triệu chứng đáng lưu ý như đau vùng thượng vị, đầy bụng, buồn nôn và sụt cân. Tuy nhiên, cô vẫn chủ quan và tự mua thuốc sử dụng. Các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa nếu kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng cần được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà.

Đặc biệt, những dấu hiệu như đau bụng dữ dội đột ngột, nôn ói kéo dài, đi ngoài phân đen, nôn ra máu, chóng mặt, mệt lả hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được chú ý và đi khám sớm. Thủng dạ dày là một biến chứng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

Nếu muốn uống cà phê vào buổi sáng, tốt hơn hết hãy ăn sáng trước, đồng thời chú ý đến phản ứng của cơ thể. Những người thường xuyên đau dạ dày, trào ngược, buồn nôn hoặc có các triệu chứng tiêu hóa kéo dài nên trao đổi với bác sĩ thay vì cố duy trì thói quen uống cà phê như bình thường, theo Health 2.0.

Câu chuyện của Tiểu Hạ là lời cảnh báo đối với những người có thói quen uống cà phê thay bữa sáng. Cà phê không thể thay thế một bữa ăn đầy đủ, trong khi việc thường xuyên bỏ bữa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

4 thói quen uống cà phê giúp tỉnh táo, tốt cho não bộ Thông tin trên Lao Động, cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có thể mang lại lợi ích cho não bộ nếu được sử dụng đúng cách. Dưới đây là 4 thói quen nên duy trì: 1. Uống vừa đủ, không lạm dụng Dùng quá nhiều caffeine có thể gây bồn chồn, tim đập nhanh, lo âu và ảnh hưởng giấc ngủ. Trong khi đó, thiếu ngủ lại tác động tiêu cực đến trí nhớ và khả năng nhận thức. 2. Hạn chế uống từ đầu giờ chiều Caffeine có thể lưu lại trong cơ thể nhiều giờ, vì vậy uống cà phê muộn dễ làm rối loạn giấc ngủ. Tốt nhất nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. 3. Đừng quên uống nước lọc Cà phê có thể bổ sung một phần lượng nước cho cơ thể nhưng không nên thay thế nước lọc. Duy trì thói quen uống đủ nước cũng giúp hỗ trợ khả năng tập trung và hoạt động của não bộ. 4. Hạn chế đường, siro và kem béo Thêm quá nhiều đường hoặc kem béo có thể làm tăng lượng calo và đường trong khẩu phần. Nếu muốn uống cà phê tốt cho sức khỏe hơn, nên ưu tiên cách pha chế đơn giản, ít phụ gia.