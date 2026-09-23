Cô gái 24 tuổi phát hiện thủng dạ dày thừa nhận sai lầm này trong lúc uống cà phê buổi sáng

Thủng dạ dày vì thường xuyên uống cà phê khi bụng đói

Theo Người đưa tin, cô gái Tiểu Hạ (24 tuổi, ở Đài Loan Trung Quốc) có thói quen uống cà phê để tỉnh táo do thường xuyên phải thức khuya và chịu nhiều áp lực công việc. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, cô bắt đầu nhận thấy cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như sụt cân, đau bụng âm ỉ, ăn uống kém ngon miệng, đầy bụng và buồn nôn. Cô tự mua thuốc uống nhưng tình trạng càng trầm trọng hơn nên đến viện khám.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Luo Jialin cho biết Tiểu Hạ bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn đến thủng dạ dày. Cô nhanh chóng được cấp cứu và phẫu thuật. Nhờ được xử trí kịp thời, tình trạng được kiểm soát, không đe dọa tính mạng.

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Khai thác bệnh sử được biết, Tiểu Hạ mắc sai lầm nghiêm trọng bởi cô thường xuyên uống cà phê khi chưa ăn gì. Gần đây, vì muốn giảm cân, cô thậm chí dùng cà phê sữa để thay thế bữa sáng. Khi quá đói, cô chỉ ăn thêm vài miếng trái cây.

Các bác sĩ nhận định thói quen uống cà phê mỗi sáng khi bụng đói kèm thói quen ăn hoa quả thay cơm có thể khiến các vấn đề ở dạ dày trở nên trầm trọng hơn.

Cách uống cà phê giảm nguy cơ ảnh hưởng dạ dày

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, một số thói quen có thể giúp hạn chế nguy cơ xuất hiện hoặc làm nặng thêm các triệu chứng trào ngược dạ dày khi uống cà phê.

Người có triệu chứng trào ngược nên hạn chế uống cà phê vào buổi tối vì caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và làm các triệu chứng ban đêm khó chịu hơn. Nếu có thói quen uống cà phê buổi sáng, nên ăn nhẹ trước thay vì uống khi bụng hoàn toàn trống.

Mỗi người có mức độ nhạy cảm khác nhau với cà phê. Vì vậy, cần theo dõi phản ứng của cơ thể và điều chỉnh lượng uống phù hợp, đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như ợ nóng, đau bụng hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Bên cạnh đó, duy trì cân nặng hợp lý, không ăn quá no, không nằm ngay sau khi ăn và thực hiện các biện pháp kiểm soát trào ngược theo hướng dẫn của bác sĩ cũng có thể giúp hạn chế triệu chứng.

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Những người nên thận trọng khi uống cà phê

Không phải ai cũng cần kiêng hoàn toàn cà phê, nhưng một số người nên thận trọng với lượng caffeine nạp vào.

Người bị tăng huyết áp có thể gặp tình trạng huyết áp tăng tạm thời sau khi sử dụng caffeine. Người mắc trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể nhận thấy triệu chứng tăng lên sau khi uống cà phê và nên theo dõi phản ứng của cơ thể.

Những người mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc nên hạn chế cà phê vào cuối ngày. Uống cà phê trong những giờ gần thời điểm đi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Người bị rối loạn lo âu cũng nên cân nhắc lượng caffeine sử dụng bởi uống quá nhiều có thể làm xuất hiện hoặc tăng cảm giác hồi hộp, run, bồn chồn và khó ngủ.

Người có bệnh tim, đặc biệt rối loạn nhịp tim, nên trao đổi với bác sĩ về lượng caffeine phù hợp. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cũng cần kiểm soát lượng caffeine theo khuyến cáo của bác sĩ và các tổ chức y tế.

Cà phê có thể là một phần trong chế độ ăn uống của nhiều người, nhưng việc uống quá nhiều, uống khi bụng đói hoặc tiếp tục sử dụng dù cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường có thể gây khó chịu và làm nặng thêm một số bệnh lý tiêu hóa. Khi đau bụng kéo dài, buồn nôn, sụt cân hoặc có biểu hiện bất thường ở đường tiêu hóa, người bệnh nên đi khám thay vì chỉ điều chỉnh thói quen uống cà phê.