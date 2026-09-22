Cô gái 24 tuổi bị phạt tiền vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng

Đại diện Công an xã Hải Hưng (TP Hải Phòng) cho biết, ngày 21/9, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.L.A (SN 2002, trú tại xã Hải Hưng) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật", với mức 12,5 triệu đồng.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Công an xã Hải Hưng phát hiện tài khoản Facebook có tên "N.L.A" đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến sự việc trên địa bàn xã. Sau đó công dân này được mời lên cơ quan công an làm việc xác minh, làm rõ.

Người phụ nữ trú tại xã Hải Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng do đăng tải bài viết sai sự thật. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, công dân N.L.A thừa nhận hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chị A đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội và thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin. Người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, có kiểm chứng.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.