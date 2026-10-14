Cô gái 23 tuổi tử vong vì bị người nhảy lầu rơi trúng: Người nhảy sống sót, cha nạn nhân quyết đòi công lý

Cô gái 23 tuổi tử vong khi đang đi bộ về nhà

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 19/7/2026 tại khu Sakae, thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Thời điểm trên, Tomoki Inaba (23 tuổi) đang đi bộ về nhà cùng một người bạn thì bất ngờ bị Shinsei Taguchi (29 tuổi) rơi trúng người. Người đàn ông này đã nhảy từ ban công tầng 11 của một tòa chung cư với ý định tự tử.

Cú va chạm khiến Inaba bị thương nghiêm trọng. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong vài giờ sau đó do sốc mất máu.

Trong khi đó, Taguchi sống sót sau cú rơi. Sau thời gian điều trị, người này xuất viện vào tháng 8 và bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Theo truyền thông Nhật Bản, nghi phạm đang được đánh giá tình trạng tâm thần nhằm xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện trường vụ nhảy lầu khiến cô gái 23 tuổi đang đi dưới đường tử vong. Ảnh: ANN

Người cha yêu cầu xem xét cáo buộc giết người

Sau cái chết của con gái, ông Kenji Inaba không đồng tình với việc vụ án chỉ được xử lý theo hướng sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Người cha cho rằng Taguchi phải nhận thức được nguy cơ gây chết người khi nhảy từ tầng cao xuống khu phố đông đúc, nơi có người qua lại vào ban đêm.

Theo lời ông Inaba, ông đã đến gặp nghi phạm ba lần trong thời gian người này bị tạm giam. Trong các cuộc gặp, Taguchi thừa nhận biết hành động của mình có thể khiến người khác thiệt mạng.

Dù nghi phạm đã xin lỗi, người cha vẫn cho rằng lời xin lỗi không đủ để giải quyết hậu quả mà gia đình phải gánh chịu.

Ông Inaba đang kêu gọi cơ quan công tố xem xét truy tố Taguchi về tội giết người, dựa trên lập luận rằng nghi phạm nhận thức được nguy cơ gây chết người nhưng vẫn thực hiện hành vi.

Gia đình nạn nhân cũng tổ chức thu thập chữ ký kiến nghị xử lý nghiêm vụ việc.

Vụ việc đặt ra vấn đề về trách nhiệm hình sự đối với hành vi tự sát gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên, việc có thay đổi tội danh hay không vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra, đánh giá năng lực chịu trách nhiệm hình sự và quyết định của cơ quan tố tụng Nhật Bản.