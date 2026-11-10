Cô gái 23 tuổi sốc tim sau khi truyền dịch tại phòng khám tư

Ngày 10/11, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Bệnh viện Bãi Cháy cứu sống nữ bệnh nhân Đ.T.D. (23 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) bị viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, sốt và đau rát họng trong 2 ngày. Nghĩ chỉ bị cảm sốt thông thường, chị D. đến một phòng khám tư truyền dịch với mong muốn nhanh hồi phục. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, bệnh nhân mệt nhiều hơn, nôn, đau tức ngực và khó thở tăng dần nên được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực bằng kỹ thuật ECMO cùng các biện pháp hồi sức khác. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, huyết áp không đo được, điện tim ghi nhận rối loạn nhịp, nhanh thất. Sau cấp cứu ban đầu, các bác sĩ nhận định người bệnh cần hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể. Bệnh viện Bãi Cháy hội chẩn từ xa với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh để thống nhất phương án chuyển viện và triển khai kỹ thuật ECMO.

Tiếp nhận bệnh nhân tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm cơ tim biến chứng sốc tim, kèm rối loạn nhịp phức tạp. Tổn thương cơ tim khiến khả năng co bóp, bơm máu suy giảm nghiêm trọng, đe dọa chức năng các cơ quan và tính mạng người bệnh.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ triển khai ECMO - VA, kỹ thuật tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn và trao đổi khí, giảm gánh nặng cho tim, tạo điều kiện để cơ tim phục hồi. Bệnh nhân đồng thời được hồi sức tích cực, kiểm soát rối loạn nhịp và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau 5 ngày hỗ trợ ECMO, chức năng co bóp của tim từng bước cải thiện, tuần hoàn ổn định và người bệnh được cai ECMO. Sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực thăm khám hàng ngày cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

BSCKI. Đỗ Quốc Tuấn, Phó Đơn nguyên Đột quỵ, Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, cho biết viêm cơ tim tối cấp có thể khởi phát với triệu chứng giống cảm cúm thông thường nhưng nhanh chóng tiến triển thành sốc tim.

Khi nhập viện, bệnh nhân D. đã suy tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao. Sự phối hợp kịp thời giữa hai bệnh viện trong cấp cứu, hội chẩn và triển khai ECMO đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo người dân không nên tự ý truyền dịch mỗi khi mệt mỏi, sốt cao hoặc ăn uống kém. Không phải trường hợp ốm sốt nào cũng cần truyền dịch. Việc truyền dịch khi chưa được thăm khám, đánh giá đầy đủ có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, ở người có tổn thương cơ tim hoặc suy giảm chức năng tim, truyền thêm lượng dịch lớn có thể làm tăng gánh nặng tuần hoàn, gây phù phổi và khiến tình trạng sốc trầm trọng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau họng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân, không tự ý truyền dịch. Nếu có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất, cần đến bệnh viện cấp cứu ngay.