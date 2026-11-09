Cô gái 23 tuổi đi truyền dịch vì sốt, một ngày sau sốc tim nguy kịch

Nữ bệnh nhân Đ.T.D. (23 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) mệt mỏi, sốt, đau rát họng trong 2 ngày. Nghĩ chỉ mắc cảm sốt thông thường, chị đến phòng khám tư truyền dịch với mong muốn nhanh hồi phục.

Chỉ một ngày sau, tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi. Bệnh nhân mệt nhiều, nôn, đau tức ngực và khó thở tăng dần, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Thời điểm vào viện, chị D. lơ mơ, huyết áp không đo được, điện tim ghi nhận rối loạn nhịp, nhanh thất. Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và nhận định người bệnh cần hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.

Bệnh viện Bãi Cháy lập tức hội chẩn từ xa với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh để thống nhất phương án chuyển viện và triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim, kèm rối loạn nhịp tim phức tạp. Tổn thương cơ tim khiến khả năng co bóp, bơm máu của tim suy giảm nghiêm trọng, tuần hoàn không còn đảm bảo cung cấp oxy cho các cơ quan, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp quyết định triển khai ECMO-VA, kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn và trao đổi khí ngoài cơ thể. Hệ thống này tạm thời đảm nhiệm một phần chức năng bơm máu của tim, duy trì tưới máu cho các cơ quan, giảm gánh nặng cho tim và tạo điều kiện để cơ tim phục hồi.

Song song với ECMO, bệnh nhân được hồi sức tích cực, kiểm soát rối loạn nhịp và hỗ trợ chức năng các cơ quan. Sau 5 ngày, chức năng co bóp của tim từng bước cải thiện, tuần hoàn ổn định, người bệnh được cai ECMO. Sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe hồi phục tốt và xuất viện.

Tự ý truyền dịch khi sốt, cô gái 23 tuổi sốc tim, suy tuần hoàn (Ảnh: BVCC)

BSCKI Đỗ Quốc Tuấn, Phó Đơn nguyên Đột quỵ, Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, cho biết viêm cơ tim tối cấp có thể khởi phát bằng những triệu chứng giống cảm cúm thông thường nhưng nhanh chóng tiến triển thành sốc tim.

Khi nhập viện, bệnh nhân D. đã suy tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao. Sự phối hợp kịp thời giữa hai bệnh viện trong cấp cứu, hội chẩn và triển khai ECMO đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, hiện vẫn có nhiều người dân tự ý đi truyền dịch mỗi khi mệt mỏi, sốt cao hoặc ăn uống kém với mong muốn nhanh hồi phục. Tuy nhiên, không phải trường hợp ốm sốt nào cũng cần truyền dịch. Việc đưa dịch vào cơ thể khi chưa được thăm khám, đánh giá đầy đủ có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, với người có tổn thương cơ tim hoặc suy giảm chức năng tim, truyền thêm lượng dịch lớn có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn, khiến tình trạng suy tim, phù phổi và suy hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau họng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân, không tự ý truyền dịch. Nếu có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất, cần đến bệnh viện cấp cứu ngay.

Viêm cơ tim có thể khởi phát với những triệu chứng không điển hình, dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý thông thường. Phát hiện sớm, điều trị đúng hướng và hồi sức kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo toàn tính mạng người bệnh.