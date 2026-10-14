Cô gái 22 tuổi thản nhiên hôn 'thủy quái' dài hơn 4 m, nặng 450 kg, công việc phía sau mới bất ngờ

Danh tính cô gái và câu chuyện phía sau bộ ảnh

Bộ ảnh tốt nghiệp của một cô gái 22 tuổi tại Mỹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi cô lựa chọn chụp hình bên một con cá sấu khổng lồ nặng khoảng 450 kg. Đáng chú ý, cô thoải mái tạo dáng sát con vật dài hơn 4 m, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào tháng 5/2026, cô gái diện váy xanh đậm, đội mũ tốt nghiệp và đứng dưới nước cạnh con cá sấu dài khoảng 4,2 m. Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi cô cúi xuống, áp môi vào phần mõm của con vật, bất chấp bộ hàm đầy răng sắc nhọn ngay trước mặt.

Trong bức ảnh khác, cô còn đặt chiếc mũ tốt nghiệp lên mõm cá sấu để tạo dáng. Sự tương phản giữa vẻ ngoài thanh lịch của cô gái và kích thước đồ sộ của con vật khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt.

Theo tờ Chron của Mỹ, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tại thời điểm được báo ghi nhận, bài đăng đã nhận được hơn 223.000 lượt thích và khoảng 2.000 bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước cách tạo dáng táo bạo của cô gái, trong khi không ít ý kiến lo ngại về mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc gần với cá sấu. Đáng chú ý, nhân vật chính dường như khá bình thản trong những bức ảnh bên con vật khổng lồ.

Theo New York Post, nhân vật chính là Katalina Daley, thường được gọi là Kat Daley, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học McNeese State tại bang Louisiana, Mỹ, với chương trình học tập trung vào khoa học tự nhiên.

Điều khiến Kat được chú ý không chỉ nằm ở bộ ảnh tốt nghiệp mà còn ở công việc cô đang theo đuổi. Cô hiện làm việc tại Gator Country Adventure Park & Sanctuary, một cơ sở cứu hộ và bảo tồn cá sấu ở Beaumont, bang Texas. Đây cũng là nơi thực hiện bộ ảnh.

Con cá sấu xuất hiện nổi bật trong loạt ảnh có tên Big Al, dài khoảng 4,2 m. Ngoài Big Al, bộ ảnh còn có sự góp mặt của một con cá sấu khác mang tên Tex.

Theo chia sẻ của Kat với truyền thông Mỹ, tình yêu dành cho động vật hoang dã đã hình thành từ khi cô còn nhỏ. Năm 7 tuổi, cô bắt đầu tham gia các hoạt động cứu hộ động vật và duy trì niềm đam mê này trong suốt quá trình trưởng thành.

Khoảng một năm trước khi bộ ảnh được công bố, Kat bắt đầu thực tập tại Gator Country. Chỉ sau ba tháng, cô được đề nghị làm việc toàn thời gian, tham gia chăm sóc cá sấu và giới thiệu động vật tới khách tham quan.

Ý tưởng chụp ảnh tốt nghiệp cùng cá sấu do bà Shannon Saurage, một trong những người điều hành cơ sở, đề xuất. Kat nhanh chóng đồng ý vì muốn lưu giữ dấu mốc quan trọng của cuộc đời bên những con vật gắn bó với công việc của mình.

Nhiếp ảnh gia Laura Oglesbee là người thực hiện bộ ảnh. Kat cho biết cô đã trải qua quá trình huấn luyện và có thời gian dài làm quen với Big Al. Buổi chụp cũng có sự hỗ trợ của các nhân viên chuyên môn.

Cô nhấn mạnh mọi người không nên bắt chước cách tiếp xúc gần với cá sấu trong bộ ảnh, bởi đây vẫn là loài động vật hoang dã nguy hiểm.

Mong muốn thay đổi cách nhìn về cá sấu

Không chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm tốt nghiệp, Kat Daley còn hy vọng bộ ảnh giúp mọi người hiểu thêm về cá sấu và tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã.

Theo cô, loài bò sát này thường bị nhìn nhận là những sinh vật hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công con người. Tuy nhiên, việc tìm hiểu đặc tính tự nhiên, tôn trọng môi trường sống và giữ khoảng cách phù hợp có thể giúp hạn chế những cuộc chạm trán nguy hiểm.

Dẫu vậy, cá sấu vẫn có khả năng gây thương tích nghiêm trọng, ngay cả khi đã quen với sự hiện diện của con người. Vì thế, việc tiếp xúc với loài vật này cần được thực hiện bởi người có chuyên môn và tuân thủ các biện pháp an toàn.

Theo New York Post, Gator Country có diện tích khoảng 15 mẫu Anh, tương đương hơn 6 ha, hiện chăm sóc khoảng 450 con cá sấu. Cơ sở này tiếp nhận và chăm sóc nhiều cá thể được di dời khỏi những khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột với con người.

Sau khi tốt nghiệp, Kat cho biết cô không có ý định rời bỏ công việc hiện tại. Chăm sóc động vật và tham gia các hoạt động bảo tồn chính là ước mơ cô theo đuổi từ nhỏ.

Với cô gái 22 tuổi, bộ ảnh bên những con cá sấu khổng lồ không đơn thuần là cách thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, mà còn đánh dấu một chặng đường đáng nhớ trong hành trình theo đuổi đam mê.