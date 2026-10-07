Cô gái 21 tuổi lập nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ' chia sẻ gì tại cơ quan công an?

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 5/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chị L.T.C. (sinh năm 2005, trú trên địa bàn tỉnh) để làm rõ việc tạo lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ”. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhóm Facebook này có gần 1.000 thành viên.

Nhóm “Những người ghét bố mẹ” do L.T.C. lập từ thời điểm còn là học sinh. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Tại buổi làm việc, C. cho biết nhóm được lập khi C. còn là học sinh. Thời điểm đó, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ cùng các thành viên trong gia đình, C. đã tạo nhóm. C. cho biết việc lập nhóm xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua trao đổi, tuyên truyền và giải thích, lực lượng công an giúp C. nhận thức rõ hơn về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, tên gọi và nội dung của nhóm mang tính tiêu cực, có thể tạo tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc, gây tác động không tốt đến dư luận xã hội, nhất là đối với học sinh, sinh viên. C. sau đó nhận thức việc tạo lập nhóm là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự.

Cán bộ Phòng An ninh mạng làm việc với L.T.C. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, C. đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải và cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng sự việc là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các hành vi trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, những bất đồng giữa cha mẹ và con cái về quan điểm, cách ứng xử, định hướng học tập, sinh hoạt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, những cảm xúc nhất thời nếu được đưa lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua các trang, nhóm có tên gọi hoặc nội dung tiêu cực, có thể thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng lan truyền và dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn. Mạng xã hội có thể là nơi chia sẻ, kết nối và trao đổi thông tin nhưng không nên trở thành nơi để trút giận, công kích, xúc phạm hoặc cổ súy những suy nghĩ tiêu cực.

Một nội dung được tạo ra trong vài phút có thể tồn tại, được sao chép, chia sẻ và tiếp cận bởi nhiều người trong thời gian dài. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung, nhất là những nội dung được tạo ra trong lúc tức giận hoặc có cảm xúc tiêu cực.

Trước đó, một nhóm Facebook khác mang tên “Con ghét bố mẹ” thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhóm được thành lập vào ngày 17/1/2021, thời gian gần đây, nhóm này nhanh chóng tăng trưởng về số lượng thành viên, từ 2.100 người vào tháng 4/2026, lên hơn 100.000 thành viên vào ngày 29/9, sau đó đạt hơn 357.000 thành viên vào trưa ngày 5/10.

Nhóm "Con ghét bố mẹ" với hàng trăm nghìn thành viên.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 5/10 cho tới thời điểm hiện tại, nhóm “Con ghét bố mẹ” với hơn 357.000 thành viên đã chính thức "bay màu", người dùng Facebook không còn truy cập được group gây tranh cãi này.

Dù nhóm “Con ghét bố mẹ” có đông thành viên nhất đã không còn hoạt động, trên Facebook vẫn xuất hiện nhiều nhóm khác có tên gọi tương tự như: “Con ghét bố mẹ”, “Hội những người ghét Cha mẹ”, “Ghét bố mẹ”...

(Ảnh chụp màn hình)

Một số nhóm đang ở chế độ công khai và thu hút từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên. Đáng chú ý, xuất hiện nhóm lên tới hơn 137K thành viên. Điều này cho thấy những cộng đồng được tạo ra xoay quanh cảm xúc tiêu cực trong quan hệ cha mẹ - con cái vẫn tồn tại khá phổ biến trên mạng xã hội.