Cô gái 20 tuổi xin đi làm công nhân rồi mất liên lạc

Gia đình chị Nguyễn Thu Hà (SN 2006), trú tại số 62 Thế Lữ, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) hiện đang khẩn thiết tìm kiếm và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng sau khi chị rời khỏi nhà với lý do đi làm công nhân tại Bắc Ninh nhưng sau đó mất liên lạc.

Nguyễn Thu Hà đang mất liên lạc sau khi đi Bắc Ninh làm công nhân

Theo thông tin từ gia đình, khoảng đầu giờ chiều ngày 1/6/2026, chị Nguyễn Thu Hà rời khỏi nhà tại địa chỉ số 60 Thế Lữ, phường Hạc Thành. Trước khi đi, chị Hà có thông báo với người thân rằng sẽ đến làm việc tại một công ty ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm rời khỏi nhà, gia đình không thể liên lạc được với chị Hà và đến nay vẫn chưa nắm được thông tin về nơi ở cũng như tình hình hiện tại của chị. Việc mất liên lạc trong thời gian dài khiến người thân vô cùng lo lắng.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, gia đình cung cấp đặc điểm nhận dạng của chị Hà tại thời điểm rời khỏi nhà như sau: mặc áo phông màu trắng, phần cổ áo và tay áo có viền đỏ, mặc quần đùi bò.

Trước tình hình trên, Công an phường Hạc Thành kêu gọi người dân nếu đã gặp chị Nguyễn Thu Hà, biết nơi chị đang sinh sống, làm việc hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan, hãy nhanh chóng thông báo cho gia đình để phối hợp xác minh, tìm kiếm.