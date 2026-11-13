Cô gái 20 tuổi quê Thanh Hóa rời nhà đi làm ở Bắc Ninh rồi mất liên lạc bí ẩn nhiều tháng

Theo Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, gia đình bà Hoàng Thị Duyên, trú tại số 62 đường Thế Lữ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang khẩn thiết tìm kiếm chị Nguyễn Thu Hà (SN 2006) sau khi cô gái rời khỏi nhà từ đầu tháng 6/2026 và mất liên lạc cho đến nay.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng đầu giờ chiều 1/6, chị Nguyễn Thu Hà rời khỏi nhà tại địa chỉ số 60 đường Thế Lữ, phường Hạc Thành. Trước khi đi, chị cho biết với người thân rằng mình sẽ đến làm việc tại một công ty ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc được với chị Hà và cũng chưa xác định được nơi ở hiện tại của cô gái.

Chân dung chị Hà. Ảnh: CACC.

Về đặc điểm nhận dạng, khi rời khỏi nhà, chị Hà mặc áo phông màu trắng, phần cổ và tay áo có viền đỏ, mặc quần đùi bò.

Trước tình hình trên, Công an phường Hạc Thành kêu gọi người dân nếu từng gặp, biết nơi ở hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến chị Nguyễn Thu Hà, hãy thông báo cho gia đình để phối hợp tìm kiếm.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp với bà Hoàng Thị Duyên qua các số điện thoại: 0387345863 hoặc 0862147646.

Gia đình mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ thông tin từ cộng đồng để mở rộng phạm vi tìm kiếm, sớm có tin tức về chị Hà.