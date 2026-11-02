Cô gái 20 tuổi mất thị lực vì khối u não khổng lồ sẽ ra sao?

6 giờ phẫu thuật bóc tách khối u não phức tạp

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trước khi nhập viện, nữ bệnh nhân 20 tuổi bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, gần như không còn khả năng nhìn bằng cả hai mắt. Khi thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được phát hiện mất thị lực. Hình ảnh chụp CT cho thấy khối u vùng trên yên, nghi ngờ u màng não.

Phim chụp cộng hưởng từ trước và sau phẫu thuật cho thấy khối u màng não đã được các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn, giải phóng sự chèn ép lên các cấu trúc thần kinh quan trọng giúp cô gái phục hồi (Ảnh: BVHN Việt Đức).

Sau khi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết quả chụp cộng hưởng từ xác định bệnh nhân có khối u màng não trên yên kích thước 4,6cm. Khối u phát triển sát, chèn ép nghiêm trọng dây thần kinh thị giác. Không chỉ vậy, khối u còn bao bọc, xâm lấn nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng, trong đó có các dây thần kinh sọ và động mạch lớn ở nền sọ.

TS.BS Nguyễn Đức Anh, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết đây là trường hợp phức tạp do khối u có kích thước lớn, nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm và liên quan mật thiết đến nhiều cấu trúc thần kinh, mạch máu quan trọng.

Trước nguy cơ người bệnh mất thị lực vĩnh viễn, các chuyên gia ngoại thần kinh đã nhanh chóng hội chẩn và thống nhất phương án phẫu thuật. Mục tiêu ưu tiên là giải phóng chèn ép dây thần kinh thị giác, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc chức năng quan trọng.

Trong suốt 6 giờ phẫu thuật, ê-kíp sử dụng hệ thống kính vi phẫu với độ phóng đại tối đa lên tới 40 lần. Thiết bị giúp các phẫu thuật viên quan sát rõ những sợi thần kinh và mạch máu nhỏ.

Từng thao tác bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao. Ê-kíp phải giải phóng khối u khỏi dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và các cấu trúc quan trọng xung quanh. Mục tiêu là loại bỏ khối u, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thần kinh.

Đây là ca phẫu thuật có độ phức tạp cao. Chỉ một tổn thương nhỏ tại các cấu trúc này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh.

“Mắt cháu sáng hơn rồi bác sĩ ạ!”

Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng mổ, tín hiệu mà các bác sĩ mong đợi đã xuất hiện. Chỉ một ngày sau phẫu thuật, khi được thăm khám, nữ bệnh nhân mỉm cười nói: “Mắt cháu sáng hơn rồi bác sĩ ạ!”.

Cô gái mất thị lực vì khối u não khổng lồ phục hồi kì diệu sau khi được TS.BS Nguyễn Đức Anh phẫu thuật (Ảnh: BVHN Việt Đức).

TS.BS Nguyễn Đức Anh cho biết, việc bệnh nhân cảm nhận thị lực sáng hơn ngay sau mổ cho thấy chức năng thị giác đang có tín hiệu cải thiện tích cực. Đây là dấu hiệu đáng mừng sau khi dây thần kinh thị giác được giải phóng khỏi tình trạng chèn ép.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ trước và sau phẫu thuật cũng cho thấy khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, giải phóng sự chèn ép lên các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Với các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, câu nói giản dị của bệnh nhân là khoảnh khắc xúc động sau 6 giờ tập trung cao độ trong phòng mổ. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá để xác định mức độ hồi phục thị lực.

U màng não có thể phát triển âm thầm

U màng não là một trong những loại u não thường gặp, chiếm hơn 30% các khối u nội sọ. Khối u phát sinh từ tế bào vi nhung mao của màng nhện. Phần lớn trường hợp lành tính, chủ yếu thuộc độ I hoặc độ II theo phân loại mô bệnh học.

Tuy nhiên, lành tính không đồng nghĩa với vô hại. Do thường phát triển chậm và âm thầm, khối u có thể không gây triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài.

Khi kích thước tăng lên và chèn ép các cấu trúc thần kinh quan trọng, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện nghiêm trọng như yếu liệt, rối loạn ý thức hoặc suy giảm thị lực.

Trường hợp cô gái 20 tuổi cho thấy những nguy cơ khi khối u phát triển tại vị trí nền sọ, gần dây thần kinh thị giác và các mạch máu lớn. Việc phát hiện, đánh giá và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi khối u đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh.