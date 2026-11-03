Cô gái 20 tuổi đối mặt nguy cơ mù lòa vì u não khổng lồ

Ngày 2/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về trường hợp nữ bệnh nhân 20 tuổi được phẫu thuật thành công khối u màng não trên yên kích thước lớn, chèn ép nghiêm trọng hệ thần kinh thị giác, đe dọa gây mất thị lực vĩnh viễn.

Trước đó, bệnh nhân đã thăm khám tại cơ sở y tế địa phương và được phát hiện mất thị lực. Kết quả chụp CT ghi nhận khối u vùng trên yên, nghi ngờ u màng não.

Sau khi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ, xác định khối u có kích thước 4,6 cm, phát triển sát và chèn ép nghiêm trọng dây thần kinh thị giác. Đặc biệt, khối u còn bao bọc, xâm lấn nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng như các dây thần kinh sọ và động mạch lớn ở nền sọ.

Bệnh nhân nhìn rõ hơn sau phẫu thuật u màng não. Ảnh: BVCC

TS.BS. Nguyễn Đức Anh, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết trước nguy cơ người bệnh mất thị lực hoàn toàn, các chuyên gia ngoại thần kinh đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật. Mục tiêu hàng đầu là giải phóng chèn ép dây thần kinh thị giác, bảo tồn các cấu trúc chức năng quan trọng và tạo cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Ê-kíp sử dụng hệ thống kính vi phẫu hiện đại với độ phóng đại tối đa lên tới 40 lần, giúp quan sát rõ từng sợi thần kinh và mạch máu nhỏ. Các phẫu thuật viên tỉ mỉ bóc tách khối u khỏi dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và các cấu trúc quan trọng xung quanh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Chỉ một ngày sau phẫu thuật, khi được bác sĩ thăm khám, nữ bệnh nhân vui mừng nói: “Mắt cháu sáng hơn rồi bác sĩ ạ!”.

Theo TS.BS. Nguyễn Đức Anh, đây là tín hiệu tích cực cho thấy chức năng thị giác của người bệnh đang có dấu hiệu phục hồi sau khi dây thần kinh thị giác được giải phóng chèn ép. Kết quả chụp cộng hưởng từ trước và sau phẫu thuật cho thấy khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, giải phóng chèn ép lên các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Hình ảnh khối u trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

U màng não là một trong những loại u não thường gặp, chiếm hơn 30% các khối u nội sọ. Khối u phát sinh từ tế bào màng nhện và phần lớn thuộc nhóm lành tính, chủ yếu ở độ I hoặc độ II theo phân loại mô bệnh học. Tuy nhiên, dù thường phát triển chậm, bệnh vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu khối u nằm ở vị trí chèn ép các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Do bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, nhiều người chỉ phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, gây chèn ép và xuất hiện các triệu chứng như suy giảm thị lực, yếu liệt hoặc rối loạn ý thức.

Trường hợp trên cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện, điều trị kịp thời các khối u não, đặc biệt ở những vị trí nguy hiểm. Việc ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thần kinh hiện đại góp phần nâng cao khả năng xử lý các khối u nền sọ phức tạp, bảo tồn chức năng thần kinh và tạo cơ hội phục hồi cho người bệnh.