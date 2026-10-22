Cô gái 19 tuổi ở Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi sợ đám đông nhưng giờ đã tự tin trước ống kính'

Nam chính phim 'Cuộc chiến không giới tuyến' gây chú ý khi công khai tuyên bố không muốn tiếp tục ghép cặp với bạn gái Quỳnh Nga tại giải pickleball Passion Cup 2026. Màn tương tác hài hước của cả hai trở thành điểm nhấn bên lề sự kiện thể thao có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.