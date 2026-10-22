Cô gái 19 tuổi ở Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi sợ đám đông nhưng giờ đã tự tin trước ống kính'
Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, bác gái hàng xóm dù không có điều kiện nhưng đã dành cho cô sự ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt nhất. Trong talkshow với Báo Tiền Phong, Thúy Linh xúc động gửi lời cảm ơn người hàng xóm đã yêu mến và khích lệ cô trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-gai-19-tuoi-o-hoa-hau-viet-nam-toi-so-dam-dong-nhung-gio-da-tu-tin-truoc-ong-kinh-post1886992.tpo