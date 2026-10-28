Cô gái 18 tuổi tử vong sau khi rơi từ vòng đu quay trong công viên giải trí

Một cô gái 18 tuổi tên là Gabriela Rodríguez Tezoco , đã tử vong sau khi bị văng ra khỏi trò chơi cơ khí có tên The Pendulum tại một công viên giải trí ở Cabo San Lucas, Mexico.

Video: @Mighty_News / X

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 20/10, video ghi lại cảnh tượng mới trở nên nổi tiếng vài ngày nay. Theo báo cáo, thanh an toàn đã bị nâng lên trong khi thiết bị đang di chuyển, khiến nạn nhân bị ngã.

Cô gái trẻ rơi từ độ cao vài mét và va vào một cấu trúc kim loại trước khi chạm đất. Trò chơi vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi một nhân viên điều khiển kịp thời dừng nó lại.

Lực lượng cứu hộ đã đưa người phụ nữ trẻ đến bệnh viện, nhưng cô ấy đã qua đời do mức độ nghiêm trọng của những vết thương trong vụ tai nạn.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Baja California Sur đã mở cuộc điều tra để xác định xem có sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm các quy trình an toàn hay không.

Sau sự cố, các nhà chức trách đã ra lệnh tạm ngừng hoạt động trò chơi và tiến hành kiểm tra kỹ thuật tất cả các trò chơi trong khuôn viên để đảm bảo điều kiện vận hành.