Cô gái 18 tuổi tử vong sau cú rơi khỏi trò chơi cảm giác mạnh, hé lộ diễn biến đầy ám ảnh

Gabriela Rodriguez Tezoco, 18 tuổi, đã tử vong sau khi rơi khỏi trò chơi cảm giác mạnh tại Lễ hội truyền thống Cabo San Lucas ở Los Cabos, bang Baja California Sur, Mexico. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, trong khi trò chơi liên quan đã bị đình chỉ để kiểm tra an toàn.

Theo hãng tin địa phương Expreso, tai nạn xảy ra tối 20/10 tại khu vui chơi của Lễ hội truyền thống Cabo San Lucas. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy Tezoco rơi xuống đất từ trò chơi có tên “con lắc”, một thiết bị giải trí xoay tròn ở tốc độ cao.

Những người đang tham gia trò chơi và chứng kiến sự việc đã la hét khi cô gái bất ngờ rơi xuống, trong lúc thiết bị vẫn tiếp tục quay.

Khoảnh khắc Gabriela Rodríguez Tezoco, 18 tuổi, ngã khỏi trò chơi. Nguồn:.JamPress

Ngay sau tai nạn, lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt để sơ cứu cho Tezoco, sau đó đưa cô đến một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, cô gái đã không qua khỏi do những vết thương nghiêm trọng vào rạng sáng 21/10.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Hội đồng thành phố Los Cabos bày tỏ sự đau buồn trước sự việc, đồng thời xác nhận cô gái đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị nhưng không thể cứu sống, bất chấp nỗ lực của đội ngũ y tế.

Thị trưởng Los Cabos, ông Christian Agundez, cho biết với truyền thông địa phương rằng trò chơi “con lắc” đã bị đóng cửa sau tai nạn. Các trò chơi khác tại hội chợ cũng được đưa vào diện kiểm tra nhằm đánh giá mức độ an toàn.

Ngày 21/10, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Baja California Sur thông báo đã mở cuộc điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc và xác định trách nhiệm pháp lý của những bên liên quan.

Đến thời điểm thông tin được công bố, chưa có trường hợp nào bị bắt giữ. Danh tính người hoặc đơn vị chịu trách nhiệm vận hành trò chơi cũng chưa được công khai.