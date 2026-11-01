Cô gái 18 tuổi lấy 'anh thông gia', cùng chị gái làm dâu một nhà

Năm 2022, Trần Thị Ngọc Anh (sinh năm 2003, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) kết hôn với Lê Khắc Hà (sinh năm 1998) - chàng trai cùng quê, cách nhà cô 18 km.

Ngọc Anh là con cả trong gia đình có 5 chị em gái. Trong ngày vui, em gái Ngọc Anh - Trần Thị Đào (sinh năm 2008) - cùng đưa chị gái về nhà chồng. Giây phút cao hứng, bà Phạm Thị Tươi - mẹ chồng Ngọc Anh - trêu chọc: "Biết đâu sau này Đào cũng về làm con dâu cô, cô vẫn còn một cậu con trai đấy".

Lúc đó, các thành viên chỉ cười xòa, không nghĩ rằng 4 năm sau, Đào sẽ thực sự trở thành con dâu thứ hai của bà Tươi. Cô sắp về chung nhà với Khắc Vũ (sinh năm 2000), em trai Khắc Hà.

"Lúc nghe được câu đùa, tôi còn khẳng định chắc nịch rằng chuyện đó sẽ không xảy ra bởi chúng tôi cách nhau khá nhiều tuổi, tôi cũng còn nhỏ không suy nghĩ nhiều. Thật sự không nghĩ sẽ có duyên đến như vậy", Đào nói với Tri Thức - Znews.

Đào và Vũ sẽ tổ chức đám cưới vào dịp Tết Dương lịch 2027.

Chị em làm dâu một nhà

Gia đình cùng theo đạo Công giáo, Ngọc Anh và Khắc Hà quen nhau trong một lần giao lưu giới trẻ giữa các giáo xứ tại Hà Nội năm 2018. Sau thời gian tìm hiểu qua lại và Hà nhiệt tình theo đuổi, Ngọc Anh nhận lời hẹn hò.

Tuy nhiên, mối tình của cả hai ban đầu không được bố mẹ nhà gái ủng hộ, thậm chí cấm cản vì không muốn con lấy chồng xa, khác làng xã. Vì vậy, cặp đôi có thời gian tạm chia tay trong hơn một năm, vào khoảng năm 2020.

Vì vẫn còn nhiều lưu luyến, tháng 7/2022, trong một lần đi giao lưu giáo xứ khác, cả hai không giấu nổi cảm xúc rồi quyết định tái hợp. Cả hai quyết tâm thuyết phục gia đình cho tiến tới hôn nhân và lần này được chấp thuận.

Đám cưới Ngọc Anh và Hà vào năm 2022.

Kể từ khi về làm dâu, Ngọc Anh nhanh chóng cảm nhận được tình yêu thương, sự tử tế của cả gia đình chồng dành cho mình. Chị chồng, em trai chồng hay vợ chồng bà Tươi đều rất quan tâm cô, chưa một lần để xảy ra mâu thuẫn hay nói lời nặng nhẹ.

"Bố mẹ chồng tôi hay bảo: 'Con dâu mới là con mình, con gái là con người ta nên phải yêu thương, ân cần'. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm con dâu bố mẹ", Ngọc Anh chia sẻ.

Những câu chuyện tốt đẹp với nhà chồng cũng thường xuyên được Ngọc Anh chia sẻ với Đào, phần nào trở thành cầu nối cho mối duyên của em gái sau này.

Hai lần bàn chuyện thông gia

Trước khi xác định về chung nhà, Đào cho biết cô và Vũ gần như không trao đổi liên lạc hay có ấn tượng nhiều về nhau trong suốt 4 năm qua. Cả hai mới bắt đầu tìm hiểu từ khoảng tháng 4/2026, sau khi cùng vợ chồng Ngọc Anh tham gia chuyến du lịch Cát Bà (TP Hải Phòng).

"Lần đó tôi và anh ngồi chung xe, tôi ấn tượng tốt vì anh cư xử, nói chuyện nhẹ nhàng và chu đáo", Đào kể. Hai người bắt đầu lấy phương thức liên lạc riêng để trao đổi, tâm sự nhiều hơn.

Càng tìm hiểu, Đào càng ưng ý "anh thông gia" hiền lành, quên mất sự ngần ngại về tuổi tác từng có 4 năm trước. Cô thỏ thẻ với chị gái: "Chị thấy anh Vũ thế nào?". Nhanh chóng hiểu ra sự tình, Ngọc Anh nhiệt tình ủng hộ, dành nhiều lời khen cho cậu em chồng.

"Chị trực tiếp quan sát nên biết được Vũ là người tốt, chăm chỉ, chịu khó. Nếu em ưng và có thể về cùng làm dâu, chị rất mừng", Ngọc Anh nói với Đào.

Vợ chồng Ngọc Anh (trái) ủng hộ nhiệt tình chuyện tình của Đào và Vũ (phải).

Được hai anh chị khích lệ, cặp đôi trẻ càng đẩy nhanh mối quan hệ. Tháng 5 vừa qua, Vũ chính thức thưa chuyện với gia đình, đem trầu cau đến nhà Đào xin phép cho hai người nên duyên. Vì bạn gái vừa tròn 18, Vũ muốn xin phép qua lại đường hoàng trước để bố mẹ hai bên yên tâm.

Lần này, bố mẹ Đào không còn phản đối vì đã tường tận gia đình thông gia. Bố mẹ Vũ lại càng vui mừng, đặc biệt là bà Tươi, khi lời nói vui năm nào đã trở thành sự thật. Cũng vì đã quen thân, các thủ tục nói chuyện, trao đổi theo phong tục cũng được hai gia đình triển khai nhanh chóng, suôn sẻ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đào cũng dự định đi học nghề cắm hoa, làm lễ vật cưới hỏi. Vì vậy, đôi bên thống nhất tổ chức hôn lễ vào đầu năm sau để đôi trẻ sớm ổn định.

Với Đào, việc cùng về làm dâu chung một nhà với chị gái là điều may mắn. Khi bước sang cột mốc mới, có chị đi trước chỉ bảo, quan tâm cũng khiến cô bớt lo lắng hơn. Trong khi đó, Ngọc Anh cũng rất vui khi tình chị em thêm thân thiết.

"Bản thân tôi đã trải nghiệm trước nên có thể hỗ trợ, quan tâm Đào khi em về làm dâu. Với sự tử tế của gia đình chồng, tôi tin em sẽ sớm làm quen được với nhịp sống mới", Ngọc Anh bày tỏ.

Mai An