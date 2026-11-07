Cô gái 13 tuổi chinh phục Hàn Quốc chỉ sau một ngày

Nhóm nhạc A2O Lite do Lee Soo Man sáng lập thông qua công ty giải trí A2O đang càn quét Hàn Quốc. Nhóm liên tục giành được 8 chiến thắng trên các bảng xếp hạng âm nhạc và đứng đầu bảng xếp hạng Melon TOP 100 suốt 18 ngày liên tiếp, với bài hát đầu tay NEON.

Trong đó, thành viên được chú ý nhất là OA (tên thật Oa Angel), sinh năm 2013, là con lai Nhật - Mỹ, sở hữu nhan sắc đẹp tựa thiên thần. Mỹ nhân 13 tuổi được giao nắm giữ vị trí center, là vai trò quan trọng bậc nhất trong nhóm nhạc. Vị trí dành cho thành viên có ngoại hình và khí chất cuốn hút nhất, giúp khán giả có những ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về phong cách của nhóm.

Vừa ra mắt, sự tự tin trên sân khấu, kỹ năng nổi bật của OA nhận được sự yêu thích của khán giả. Các video trình diễn của OA và nhóm A2O Lite liên tục gây sốt cộng đồng Kpop. "Dù không thích Lee Soo Man cũng phải thừa nhận rằng ông ấy biết công chúng muốn gì" là nhận định chung của nhiều khán giả về nhóm.

OA nhanh chóng chinh phục khán giả, được công nhận là gương mặt trung tâm xứng tầm tiếp nối các center huyền thoại như YoonA (SNSD) hay Irene (Red Velvet). Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của OA mang lại cảm giác quen thuộc, gợi nhớ đến nhiều mỹ nhân nổi tiếng như diễn viên Olivia Hussey, Jessica (cựu thành viên SNSD), nữ nghệ sĩ Eugene (S.E.S), Dương Mịch...

OA có vẻ đẹp Á Đông dịu dàng, cổ điển nhờ đôi lông mày thanh thoát, dáng mặt trái xoan cùng góc nghiêng nổi bật giúp cô bé đẹp 360 độ không góc chết. Mỹ nhân 13 tuổi được ví như thiên thần hiện thân, một búp bê sống khiến ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa và muốn nâng niu. Dù còn nhỏ tuổi, OA sở hữu khí chất sang trọng và biểu cảm linh động tự nhiên, cùng kỹ năng trình diễn nổi bật.

OA biết cách làm chủ sân khấu và thoải mái thể hiện trước ống kính vì cô bé có kinh nghiệm làm người mẫu nhí ngay từ khi còn nhỏ. Khoảnh khắc kết màn (ending fairy) bằng động tác tay OA trong bài hát NEON đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như X và Threads.

OA đẹp hoàn hảo không góc chết. Cô bé đỗ kỳ thi tuyển chọn của cả SM Entertainment và công ty của Lee Soo Man, cuối cùng OA lựa chọn ra mắt với A2O Lite. Hiện tại, A2O Lite là nhóm nhạc tân binh ấn tượng nhất Kpop năm 2026. Nhóm không chỉ thu hút ở Hàn Quốc mà còn nhanh chóng nhân rộng sức ảnh hưởng tại thị trường Nhật Bản và quốc tế. A2O LITE nhanh chóng nổi lên như hiện tượng nhờ nhan sắc nổi bật và kỹ năng hoàn hảo với 9 thành viên đa quốc tịch gồm Young, Himeki, Vora, Xili, Rada, Merci, Ayune, Oa và Aijing.

Tuy nhiên, thành công của A2O Lite cũng gây tranh cãi khi độ tuổi mỗi thành viên còn khá nhỏ, như OA mới chỉ 13 tuổi. Áp lực cạnh tranh để giành suất ra mắt, bắt nạt giữa các thực tập sinh, cô lập và khó khăn trong việc tiến bộ kỹ năng đem lại những thách thức tâm lý lớn với các thần tượng tuổi teen. Đây là những vấn đề mà người trẻ mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật phải sớm đối mặt.

Những cựu thần tượng chia sẻ vì để giữ dáng họ thường xuyên phải ăn kiêng dẫn đến suy dinh dưỡng, ngất xỉu và rối loạn kinh nguyệt. Các nhóm nhạc tuổi teen còn bị uốn nắn để phù hợp với thị hiếu của người lớn, mặc trang phục không phù hợp với độ tuổi, hát những ca khúc về tình yêu, diễn xuất theo kịch bản được dàn dựng sẵn.