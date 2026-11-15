Cô gái 1,47 m là 'nữ lính cứu hỏa thấp nhất thế giới'

Autumn Kelso được Guinness công nhận là nữ lính cứu hỏa thấp nhất thế giới.

Autumn Kelso (sinh năm 1994), lính cứu hỏa tại Trạm cứu hỏa St. Pete Beach, bang Florida (Mỹ), gây chú ý khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nữ lính cứu hỏa thấp nhất thế giới, với chiều cao chỉ 1,47 m.

Theo People, Kelso làm công việc cứu hỏa được 5 năm và chính thức nhận danh hiệu vào đầu năm nay. Trước đó, bản thân cô chưa từng nghĩ đến việc lập kỷ lục cho đến khi các đồng nghiệp bắt đầu đùa vui về chiều cao của cô tại trạm cứu hỏa.

"Một đồng nghiệp thử tìm kiếm thông tin và phát hiện tôi thực sự đủ điều kiện đăng ký kỷ lục này", Kelso kể với Guinness World Records. Sau đó, cô thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm quá trình đo chiều cao theo quy định, trước khi được xác nhận là người giữ kỷ lục.

"Đây thực sự là một sự tình cờ thú vị", cô nói, đồng thời cho biết việc được Guinness công nhận là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình.

Autumn Kelso vẫn thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ cứu hỏa dù chỉ cao chưa tới 1,50 m.

Hành trình đến với nghề cứu hỏa của Kelso cũng khá bất ngờ. Trước khi gia nhập lực lượng cứu hỏa, cô dành phần lớn những năm tuổi 20 làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Dần dần, cô nhận ra mình không muốn dành cả sự nghiệp ngồi sau bàn giấy. Được những người bạn đang làm lính cứu hỏa động viên, Kelso quyết định thử sức với công việc mới.

Hiện, sau 5 năm gắn bó với nghề, điều khiến cô cảm thấy ý nghĩa nhất không phải việc chiến đấu với những đám cháy hay vận hành các thiết bị hạng nặng, mà là cơ hội giúp đỡ người khác.

"Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc xuất hiện khi ai đó dường như đang trải qua ngày tồi tệ nhất cuộc đời họ, và biết rằng sự có mặt của mình có thể giúp tình hình tốt hơn dù chỉ một chút", nữ lính cứu hỏa nói.

Dù chiều cao khiêm tốn đôi lúc gây ra những bất tiện, Kelso cho rằng vóc dáng nhỏ bé cũng mang lại cho cô những lợi thế bất ngờ trong công việc. Ví dụ, dù không thể với tới ngăn để đồ trên cao, cô lại dễ dàng chui qua cửa sổ hoặc tiếp cận những khu vực chật hẹp như gác mái.

"Tôi luôn hoàn thành công việc. Nhiều người ở trạm gọi tôi là 'khỉ nhện' vì tôi có thể leo lên bất cứ thứ gì cần thiết", Kelso khoe.

Kelso muốn truyền cảm hứng cho mọi người về hành trình theo đuổi công việc cứu hỏa.

Chia sẻ với The Independent, Kelso thừa nhận đôi khi cô bị người khác đánh giá thấp khi xuất hiện tại hiện trường cứu hộ vì vóc dáng nhỏ bé.

"Khi thấy một người nhỏ con như tôi bước vào, mọi người thường nói: 'Ôi, cô dễ thương quá. Nhưng cô định làm được gì đây?'", cô kể. Đáp lại, Kelso thường chỉ nói: "Cứ chờ xem".

Sau đó, khi chứng kiến cô nâng người gặp nạn từ dưới đất lên, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên. "Họ thốt lên: 'Ôi trời, cô khỏe thật đấy!'. Còn tôi chỉ đáp: 'Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để có thể làm công việc này'", nữ lính cứu hỏa chia sẻ.

Kelso hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người muốn theo đuổi công việc trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn nhưng còn e ngại vì những hạn chế của bản thân.

"Hãy dám thử sức. Đừng để người khác quyết định giới hạn của bạn", cô khuyên.

Theo Kelso, nghề cứu hỏa đòi hỏi rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần, bất kể người làm nghề cao 1,47 m hay 1,90 m.

"Công việc này không hề dễ dàng. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí nản lòng. Nhưng điều quan trọng là tiếp tục có mặt, tiếp tục cố gắng. Sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc của bạn chắc chắn sẽ được ghi nhận", cô nói.

Mai An