Cơ duyên đặc biệt của người phụ nữ U70 lấy chồng kém 32 tuổi: Con trai lớn hơn bố dượng vẫn ủng hộ mẹ

Theo chia sẻ trên blog cá nhân, lần đầu bà Ritsuko gặp người chồng hiện tại là tại một quán cà phê ở Shinjuku. Khi ấy, người đàn ông này vô tình để quên điện thoại. Bà là người nhặt được, chờ anh quay lại rồi trao trả. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng sau đó, hai người lại tình cờ chạm mặt lần thứ hai trên một chuyến tàu.

Phải đến lần hội ngộ thứ hai, cả hai mới có cơ hội trò chuyện và trao đổi cách thức liên lạc với nhau. Bà Ritsuko từng ví cuộc gặp gỡ này tựa như một phép màu, bởi giữa muôn vàn hành khách cùng hàng loạt toa tàu khác nhau, họ vẫn có được mối duyên kỳ ngộ. Kể từ thời điểm đó, hai người thường xuyên giữ kết nối, dần dà trở nên gắn bó và nảy sinh tình cảm.

Bà Ritsuko gây sốt vì nhan sắc trẻ đẹp.

Đến tháng 9/2020, bà bắt đầu chia sẻ những hình ảnh chụp cùng người bạn đời trên trang cá nhân. Tháng 5/2021, hai người công khai chuyện đính hôn. Ngày 24/12/2022, họ chính thức đăng ký kết hôn. Khi ấy, bà Ritsuko 61 tuổi, còn chồng bà mới 29 tuổi, tức kém vợ 32 tuổi.

Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán. Một vài người hoài nghi sự chân thành của người chồng trẻ, thậm chí đặt ra câu hỏi về mục đích ẩn đằng sau mối quan hệ này. Nhận về những lời bình luận như vậy từng khiến Ritsuko cảm thấy tự ti; bà lo sợ khi bản thân ngày càng già đi, sức khỏe giảm sút thì sẽ trở thành gánh nặng cho người bạn đời. Đã có thời điểm bà tính tới việc chủ động buông tay, nhưng người đàn ông trẻ tuổi vẫn kiên định bảo vệ lựa chọn của mình.

Cuộc gặp gỡ của bà Ritsuko và chồng được ví như "định mệnh".

Gia đình hai bên cũng có những phản ứng khác nhau. Bà Ritsuko từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó và có một người con trai. Con trai bà hiện 39 tuổi, lớn hơn bố dượng 6 tuổi và lại là một trong những người ủng hộ chuyện tình cảm của mẹ. Gia đình con trai cũng từng xuất hiện trong những bức ảnh đi ăn uống, vui chơi cùng vợ chồng bà Ritsuko.

Thái độ từ phía gia đình người chồng trẻ lúc đầu có phần e ngại hơn. Bố cùng chị gái anh dù không thực sự thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Trong khi đó, mẹ anh lại phản đối gay gắt do bà Ritsuko lớn hơn mẹ chồng 6 tuổi, đồng thời lo ngại con trai sẽ không có người nối dõi. Trước những trăn trở đó, người chồng trẻ khẳng định bản thân vốn đã không có ý định sinh con, bất kể bạn đời của anh là ai. Theo thời gian, khi chứng kiến cuộc sống ổn định và hạnh phúc của hai người, thái độ của mẹ chồng cũng dần hòa hoãn hơn.

Dù sắp bước sang tuổi 70, bà Ritsuko vẫn "gây sốt" bởi nhan sắc và thân hình trẻ trung.

Điều khiến bà Ritsuko trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại không chỉ nằm ở tình yêu mà còn ở cách hai người cùng chia sẻ cuộc sống. Mỗi ngày, bà thường đảm nhận việc nấu ăn, trong khi chồng phụ trách dọn dẹp và giặt giũ. Đây là điều đặc biệt có ý nghĩa với bà bởi trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà từng phải quán xuyến phần lớn công việc gia đình.

Thời điểm trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, bà Ritsuko đã bày tỏ rõ ràng quan điểm rằng mình không muốn lặp lại một cuộc sống mà toàn bộ công việc nhà đều trút lên vai người phụ nữ. Người chồng trẻ hoàn toàn đồng ý với tư duy đơn giản: ai rảnh lúc nào thì người đó làm. Sau một khoảng thời gian đồng hành, bà nhận ra sự sẻ chia trách nhiệm giúp đời sống thường nhật trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dù được chồng yêu thương và thường ví cuộc sống hiện tại như được "cưng chiều như công chúa", bà Ritsuko không vì thế mà bỏ qua những vấn đề thực tế. Bà hiểu mình có tuổi và sức khỏe chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian. Thay vì mặc định người bạn đời phải chăm sóc mình, bà tiếp tục điều hành công ty mai mối riêng để chủ động tích lũy tài chính.

Ảnh cưới của bà Ritsuko và chồng.

Bà dự tính nếu mai này thể trạng không còn tốt, bản thân sẽ thuê người chăm sóc nhằm giảm thiểu việc trở thành gánh nặng cho người bạn đời. Thậm chí, bà còn chia sẻ một cách hóm hỉnh rằng bản thân nên tích lũy sẵn một khoản tài chính cho chồng, phòng trường hợp một ngày nào đó anh muốn tiến thêm bước nữa, bởi nếu không có "vốn dắt lưng", các cô gái trẻ có thể sẽ không để mắt đến anh.

Câu chuyện của bà Ritsuko vì thế không chỉ gây chú ý bởi khoảng cách 32 tuổi. Đằng sau một cuộc hôn nhân từng bị nghi ngờ lại là cách hai người lựa chọn sống cùng nhau: tôn trọng quyết định của đối phương, chia sẻ trách nhiệm và chủ động chuẩn bị cho tương lai thay vì chỉ dựa vào tình cảm.