Có được khám lại trước khi hết thuốc BHYT?

Người dân đặt câu hỏi về việc bệnh nhân năm nay 75 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện 700 giường. Bệnh nhân hết thuốc BHYT vào thứ 7 thì có được đến khám bệnh vào thứ 5 hoặc thứ 6 để được cấp thuốc trước không?

Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Bộ Y tế dẫn khoản 8 Điều 6 Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc thông thường tối đa không quá 30 ngày.

Đối với bệnh thuộc Danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc, tối đa không quá 90 ngày.

Quy định về khám chữa bệnh BHYT

Theo thông tin cung cấp từ người dân thì chưa rõ bệnh nhân đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện 700 giường (Bệnh viện đa khoa Nam Định) hay được chuyển từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến để điều trị.

Trường hợp bệnh nhân có thẻ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu hoặc có giấy hẹn khám lại tại Bệnh viện đa khoa Nam Định nhưng Bệnh viện không tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ thì bệnh nhân có thể đến khám bệnh vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6 để được khám và cấp thuốc theo đúng quy định bảo đảm không gián đoạn điều trị bệnh./.