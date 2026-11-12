Có được cấp sổ mới khi đất vườn hết hạn và diện tích tăng thêm?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai 2024 quy định đất sử dụng có thời hạn như sau:

"1. Trừ các trường hợp quy định tại Điều 171 của Luật này, thời hạn sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm thủ tục gia hạn;".

Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp, đính chính, thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp. Do đó, đề nghị ông liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện.