Ảnh minh họa: VHC.

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) ngày 16/11 công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là 10/12 tới đây. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/12/2026.

Nguồn vốn thực hiện chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính của công ty đến ngày 30/6/2026.

Với hơn 209 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn ước tính phải chi khoảng 628 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh, cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, hiện nắm giữ gần 95 triệu cổ phiếu, tương ứng 45,35% vốn điều lệ, dự kiến nhận về khoảng 285 tỷ đồng.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 30% lần này cũng là mức chi trả bằng tiền mặt cao nhất của Vĩnh Hoàn kể từ năm 2018. Trong giai đoạn 2019 - 2025, doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt 20% mệnh giá mỗi năm. Riêng năm 2018, tỷ lệ cổ tức đạt 40%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, VHC mang về 3.317 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 229 tỷ đồng, giảm một nửa so với mức 455 tỷ đồng của quý 3/2025.

Kết quả lợi nhuận suy giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp thu hẹp, doanh thu tài chính giảm đáng kể, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh từ 22 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của VHC đạt 9.665 tỷ đồng, tăng 4% YoY, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 16% YoY.

Năm nay, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu mang về 14.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 69% kế hoạch doanh thu sau ba quý.

Diễn biến cổ phiếu VHC thời gian gần đây. Ảnh: Fireant.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHC đang giao dịch quanh mức 51.200 đồng/cổ phiếu, tăng 0,99% trong phiên sáng ngày 17/11. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2026 đến nay, thị giá mã này vẫn có xu hướng đi xuống. Từ vùng gần 70.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 2, VHC đã giảm 27%, lùi về mốc 51.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 10.619 tỷ đồng.