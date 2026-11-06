Cổ động viên xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026

Ngày 6/11, Ban tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 chính thức mở bán vé trực tiếp tại sân Pleiku Arena.

CĐV Xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại giải giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Hoàng Tùng.

Theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu mở bán, khá đông người hâm mộ đã có mặt tại quầy vé. Vé được bán trực tiếp cho cả ba ngày thi đấu 10, 12 và 14/11, với các mức giá lần lượt là 400.000 đồng ở khán đài A, 300.000 đồng ở khán đài B và 200.000 đồng ở khán đài C, D.

Tại giải đấu lần này, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán ba đối thủ gồm U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Cả ba trận đấu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đều diễn ra lúc 19h00.

Người hâm mộ vui vẻ sở hữu những tấm vé xem U23 Việt Nam thi đấu trên sân Pleiku Arrena. Ảnh: Hoàng Tùng.

Cụ thể, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan vào ngày 10/11, đối đầu U23 Singapore ngày 12/11 và khép lại vòng đấu bằng cuộc chạm trán U23 Qatar ngày 14/11.

U23 Qatar sớm cử đoàn tiền trạm đến Gia Lai

Trong khi công tác bán vé được triển khai, các đội khách cũng tích cực chuẩn bị cho giải đấu.

Trước đó, U23 Qatar đã cử hai thành viên sang Gia Lai để tiền trạm, gồm ông Mohammad Harami (quản lý đội) và ông Mohammad Zaghouani (đầu bếp).

U23 Qatar cử lãnh đạo tiền trạm Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: CLB HAGL.

Đại diện CLB HAGL đã có mặt tại sân bay Pleiku để đón đoàn. Chuyến công tác nhằm khảo sát cơ sở vật chất, nơi ăn ở và các điều kiện phục vụ đội tuyển trong thời gian tham dự giải.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11, được kỳ vọng mang đến những trận cầu hấp dẫn với sự góp mặt của các đội bóng trẻ chất lượng trong khu vực và châu lục.

NHM bóng đá Phố núi Gia Lai sẽ được thưởng thức các trận đấu khung 19h00 trong 3 trận đấu U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng.

Đáng chú ý, đội vô địch giải đấu sẽ nhận phần thưởng trị giá 100.000 USD.

Đây cũng là động lực để các đội tuyển hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu, đồng thời tạo cơ hội cho người hâm mộ phố Núi được trực tiếp theo dõi những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.