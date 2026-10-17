Cổ động viên Việt Nam 'cuồng nhiệt' nhất Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam sở hữu lượng fan cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á.

ASEAN Football, chuyên trang bóng đá có trụ sở tại Malaysia, mới đây công bố bảng đánh giá mức độ nhiệt tình của người hâm mộ khi đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trong các chuyến thi đấu ở nước ngoài. Đáng chú ý, Việt Nam được xếp ở vị trí dẫn đầu, vượt qua nhiều quốc gia vốn nổi tiếng với văn hóa cổ vũ bóng đá sôi động như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Cụ thể, người hâm mộ Việt Nam được ước tính đạt tỷ lệ 85%, đứng đầu bảng xếp hạng. Thái Lan đứng thứ hai với 80%, tiếp đến là Malaysia với 78%. Campuchia và Brunei lần lượt được đánh giá ở mức 75% và 72%, trong khi Philippines đứng cuối danh sách với 45%.

Kết quả này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam thường xuyên tạo dấu ấn tại các sân vận động khu vực mỗi khi đội tuyển thi đấu xa nhà.

Trong nhiều năm qua, hình ảnh những khán đài ngập sắc đỏ cùng tiếng hò reo của cổ động viên Việt Nam đã trở nên quen thuộc tại các giải đấu quốc tế. Không chỉ tiếp lửa cho đội tuyển trên sân nhà, đông đảo người hâm mộ còn sẵn sàng di chuyển sang các quốc gia lân cận để trực tiếp cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sự hiện diện của các cổ động viên Việt Nam góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài, đồng thời thể hiện sức hút ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Đây cũng là một trong những hình ảnh thường được nhắc đến khi nói về tinh thần đồng hành của người hâm mộ với đội tuyển quốc gia.