U17 Việt Nam khép lại hành trình tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt cuối bảng G khiến U17 Việt Nam dừng bước tại U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn của Nguyễn Lực và các đồng đội vẫn nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ Thái Lan.

Đại diện Đông Nam Á kết thúc vòng bảng với một điểm, ghi 5 bàn, thủng lưới 8 lần và hiệu số -3. Dù không thể giành vé vào vòng 32 đội, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn đáng nhớ.

Một CĐV Thái Lan nhận xét: “U17 Việt Nam đã chơi rất tốt trong hiệp một. Không dễ để đứng vững suốt 45 phút trước một đội bóng mạnh như Mali”.

Người hâm mộ khác phân tích: “Các cầu thủ U17 Việt Nam không thiếu kỹ thuật hay tinh thần chiến đấu, nhưng sức mạnh và tốc độ của Mali thực sự ở một đẳng cấp khác”.

Đặc biệt, thành tích ghi 5 bàn thắng trước U17 Bỉ và U17 New Zealand nhận được sự đánh giá tích cực.

Một CĐV bình luận: “Ghi được 5 bàn thắng ngay trong lần đầu tham dự World Cup là thành tích đáng khích lệ đối với Việt Nam”.

Người khác chia sẻ: “Hy vọng Thái Lan cũng sẽ sớm có cơ hội đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới như Việt Nam. Những trải nghiệm này rất quý giá đối với các cầu thủ trẻ”.

Một ý kiến khác bày tỏ: “U17 Việt Nam có quyền tự hào về những gì đã thể hiện. Đây sẽ là kinh nghiệm quan trọng để các cầu thủ tiếp tục trưởng thành”.

Dù chia tay World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có quyền ngẩng cao đầu về nước khi mang đến những cảm xúc đáng nhớ cho người hâm mộ bóng đá khu vực.