“Chúng tôi hiểu các cổ động viên (CĐV). Nhưng chúng tôi cần đoàn kết và sát cánh bên nhau”, HLV Mauricio Pochettino chia sẻ sau trận đấu đầu tiên của ông trên sân nhà Old Trafford.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhà cầm quân người Argentina yêu cầu các học trò tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ, bất chấp bầu không khí căng thẳng trên sân.

Đáp lại những tràng vỗ tay có phần gượng gạo của các cầu thủ là những tiếng la ó cùng lời chỉ trích cay nghiệt từ các CĐV: “Các anh không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo này!”.

Các cầu thủ Man Utd gượng gạo vỗ tay cảm ơn người hâm mộ sau trận thua Brentford 0-4 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Ảnh: 2026 PA Media.

HLV Pochettino thừa nhận những khó khăn mà ông phải đối mặt ở Man Utd lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

“Chúng tôi cần nhìn thẳng vào thực tế. Đúng, chúng tôi là Man Utd, nhưng không thể giành chiến thắng chỉ nhờ màu áo và bề dày lịch sử của CLB. Chúng tôi phải chơi ngang ngửa với đối thủ ở mọi khía cạnh, sau đó làm tốt hơn họ để giành chiến thắng”, nhà cầm quân 54 tuổi nhấn mạnh.

Kể từ khi thay thế HLV Michael Carrick, HLV Pochettino vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng cùng Man Utd. Xen giữa 2 thất bại cùng tỷ số 0-4 trước Liverpool và Brentford là trận hòa Sporting CP 2-2 ở Champions League.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1963, ‘Quỷ đỏ’ phải nhận 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-4 ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Điều khiến HLV Pochettino lo lắng là tâm lý của các học trò mỗi khi bị đối phương dẫn bàn.

“Ngay khi nhận bàn thua đầu tiên, mọi chuyện trở nên khó khăn. Cường độ thi đấu, sự căng thẳng và tâm lý lo lắng đều ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau và trách nhiệm của mình”, cựu HLV Chelsea cho biết.

Dù không giấu được sự thất vọng, HLV Pochettino vẫn dành sự cảm thông cho các học trò. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải dồn sức khắc phục những thiếu sót thay vì để sự thất vọng kéo dài.

HLV Mauricio Pochettino yêu cầu các cầu thủ Man Utd phải chịu trách nhiệm đối diện với người hâm mộ sau trận thua Brentford 0-4 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Ảnh: 2026 PA Media.

Sức ép từ các CĐV Man Utd không chỉ dồn lên các cầu thủ. Ngay trước trận đấu với Brentford, người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford tiếp tục có những hành động phản đối giới chủ CLB, đặc biệt là gia đình Glazer.

Với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 12 vòng Ngoại hạng Anh, Man Utd hiện đứng áp chót với 8 điểm và sẽ rơi xuống cuối bảng nếu Crystal Palace đánh bại Hull City hôm 29/11.

Thầy trò HLV Pochettino sẽ làm khách trên sân Newcastle ở vòng 13 Ngoại hạng Anh lúc 3h15 ngày 3/12 (giờ Hà Nội).